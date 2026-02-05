Il sovrano di Ras Al Khaimah conferisce il Premio Internazionale Sheikh Saud per la Scienza dei Materiali all'IWAM 2026

RAS AL KHAIMAH, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Sua Altezza lo Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Ras Al Khaimah, ha assegnato oggi il Premio Internazionale Sheikh Saud per la Scienza dei Materiali durante il 17 Workshop Internazionale sui Materiali Avanzati (IWAM, International Workshop on Advanced Materials), uno dei forum più importanti al mondo per la ricerca in questo settore.

Consegnato durante la seconda giornata dell'IWAM, il premio rende omaggio ai contributi eccezionali alla scienza dei materiali e alle sue applicazioni nell'affrontare le sfide globali. Il premio è stato conferito al professor Omar Yaghi, vincitore del Premio Nobel per la Chimica 2025, in riconoscimento del suo lavoro rivoluzionario nella chimica dei materiali e dei suoi contributi pionieristici all'energia pulita, alla cattura del carbonio e alle tecnologie sostenibili.

Il Premio Sheikh Saud riflette la convinzione di Sua Altezza che la scienza sia una pietra miliare del progresso umano e dello sviluppo sostenibile. Inoltre, sottolinea il ruolo crescente di Ras Al Khaimah come punto di riferimento globale per il pensiero scientifico, l'innovazione e la collaborazione attraverso il continuo ospitare l'IWAM, organizzato dal Ras Al Khaimah Centre for Advanced Materials.

Sua Altezza lo sceicco Saud ha dichiarato: "Il lavoro del professor Yaghi, insignito del Premio Nobel per la Chimica, è motivo di orgoglio per la nostra regione e fonte di grande ispirazione per i giovani arabi. I risultati del professor Yaghi ci ricordano che il talento, la determinazione e l'apprendimento possono trascendere i confini e contribuire a plasmare un futuro migliore per tutti".

L'IWAM riunisce scienziati, ricercatori e studiosi di fama mondiale per esaminare il ruolo dei materiali avanzati nell'affrontare le sfide globali, tra cui la sostenibilità, l'efficienza energetica e la resilienza ambientale. Il programma di conferenze, discussioni e scambi accademici del workshop riflette l'impegno a lungo termine di Ras Al Khaimah per la ricerca, l'istruzione e l'innovazione.

Sua Altezza lo sceicco Saud ha tenuto ieri il discorso di apertura all'IWAM, ribadendo la convinzione dell'Emirato che la scienza e gli investimenti basati sulla conoscenza siano fondamentali per il progresso a lungo termine. Il continuo svolgimento dell'IWAM riflette una strategia deliberata volta a posizionare l'innovazione e la ricerca sui materiali avanzati come fondamenti dello sviluppo sostenibile a Ras Al Khaimah e oltre.

Assegnato ogni due anni, il Premio Sheikh Saud è un pilastro fondamentale dell'IWAM e rende omaggio a persone il cui lavoro ha avuto un impatto globale. Riunendo esperti e ricercatori della prossima generazione, l'IWAM rafferma la collaborazione internazionale, ispira i giovani scienziati e contribuisce alla ricerca globale della conoscenza al servizio di un futuro più resiliente e sostenibile.

Fonte: AETOSWire