企業紛紛採用Boomi人工智慧啟用平台作為標準，推動市場動能加速增長

賓夕法尼亞州康舍霍肯市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi™作為人工智慧驅動自動化領域的領導者，今日宣布該公司在企業整合與代理型人工智慧領域的發展動能已達到一個關鍵里程碑。此成果主要歸功於其無可匹敵的規模、獨立分析機構的驗證、經實證的客戶成果以及生態系統的持續成長。Boomi在全球擁有超過30,000家客戶，其中包括超過四分之一的美國《財星》500大企業，其持續擴張的態勢反映出全球頂尖企業對該平台的高度信任。如今，客戶依賴Boomi獨特的運行時架構來執行關鍵任務營運，其中包括超過75,000個投入生產的人工智慧代理。這些系統以企業級的可靠性和韌性，處理著價值數十億美元的交易。

Boomi董事長暨執行長Steve Lucas表示：「Boomi正迎來公司歷史上最強勁的成長動能。眾多組織正超越人工智慧實驗階段，轉而仰賴Boomi協助他們在企業規模上實現人工智慧的實際營運。這股動能充分體現於我們的客戶增長——在短短三年多時間內，我們的客戶數增長了50%。我們的平台創新、策略合作夥伴關係以及全球客戶群，清晰地顯示市場正轉向追求實際成效，使企業能夠釋放價值、精簡營運，並為未來人工智慧驅動的自動化建立可信賴的基礎。」

這股採用趨勢獲得了前所未有的第三方機構認可而更加穩固。2025年，Boomi是唯一一家同時在《Gartner® iPaaS整合平台即服務（iPaaS）魔力象限》 與《Gartner® API管理魔力象限》中被評為「領導者」的供應商。在iPaaS類別中，這已是Boomi連續第11次獲評為領導者。此外，Boomi更創下業界先例，首度入選《IDC MarketScape：2025年全球資料整合軟體平台供應商評估》報告，並被列為「主要參與者」。11最近，Boomi更在《ISG Buyers Guide™ 資料整合採購指南》與《ISG Buyers Guide™ 主資料管理採購指南》兩份報告中，雙雙獲評為「典範供應商」。在這些報告中，Boomi於產品功能、客戶體驗與驗證能力等多方面均獲得領導者級別的評定。

IDC人工智慧與自動化研究副總裁Shari Lava表示：「隨著人工智慧從實驗階段邁向大規模部署，企業整合與自動化市場正迎來一個關鍵轉折點。當人工智慧計畫被嵌入關鍵任務營運時，採購者不再僅關注單點解決方案，而日益傾向選擇能在企業規模上結合整合、自動化與治理能力的平台。企業正優先考慮那些具備實證可靠性、廣泛生態系支援以及現代化開發者體驗的平台──特別是那些能夠支援高負載工作、確保信任與合規性，並能帶來可衡量業務成果的平台。這些特質正成為企業採用人工智慧下一階段的基礎。」

樹立可信賴、企業級人工智慧應用的標竿

隨著企業從人工智慧試點專案轉向實際生產部署，Boomi持續透過嚴謹的創新與企業級信任，強化其競爭優勢。作為首批取得人工智慧管理ISO/IEC 42001認證的供應商之一，亦是業界唯一全面符合所有16項關鍵安全標準的服務提供商，Boomi能夠支援受法規監管的大規模人工智慧專案。Boomi進一步透過在CSA STAR註冊中心正式登錄其ISO/IEC 42001認證，並於SecurityScorecard取得當前96分的高評級，強化了其在人工智慧合規方面的地位。此外，在過去18個月間，Boomi於領先的iPaaS供應商中持續保持最高的平均評分（95分以上），鞏固了其對業界頂尖安全與治理的承諾。

該公司亦透過策略性收購Rivery與Thru, Inc.，擴展了其核心平台功能。此舉強化了即時資料擷取與企業級託管檔案傳輸功能，使其能支援更高流量的工作負載，並擴大了Boomi可應用的企業使用場景範圍。

客戶成長與實質影響

隨著全球企業加速採用Boomi平台，眾多客戶正運用其技術突破可能性的界限，以應對關鍵的業務挑戰並創造可衡量的實質影響。這些客戶包括：Australian Red Cross、Avalara、BNP Paribas、Chevron Federal Credit Union、Crane Worldwide Logistics、Lexitas、Moderna、Multiquip、NFI Industries、Quanta Services、Sandoz、Toyota Australia、University of Technology Sydney以及World Wide Technology。

Tropicana Brands Group全球資訊長Jeff Lischett表示：「作為一家以卓越產品、創新與速度為根基的公司，運用人工智慧轉型我們的資訊科技服務至關重要。透過Boomi連接企業系統，並以更高智慧自動化關鍵流程，我們正從被動的問題解決模式，轉向主動的營運管理——這不僅強化了我們的運輸與交付執行力，更提升了訂單處理的效能。」

產品創新：推進企業平台，實現代理型轉型

Boomi於2025年推出了一系列重大的平台創新，彰顯公司致力於在複雜的混合環境中，實現可信賴、可治理且具備生產就緒性的人工智慧解決方案：

綜觀以上產品進展，Boomi 已奠定其作為基礎平台的定位，協助各類組織將資料、應用程式、API 與智能代理整合為一個統一且受管控的系統。該系統專為規模擴展、具韌性與可量化的業務影響而設計。

策略合作夥伴關係拓展企業成功

2025年，Boomi持續擴大其全球合作夥伴生態系統，深化與領先科技及服務供應商的策略合作，以協助企業加速人工智慧驅動的轉型。合作夥伴包括：

AWS ——Boomi與Amazon Web Services（AWS）簽訂了一項為期多年的策略合作協議，聚焦於協助企業建構、監控與治理生成式人工智慧代理工作流程。雙方共同協助客戶加速SAP系統遷移、實現混合環境現代化，並在AWS上部署可信賴且可擴展的人工智慧解決方案。

——Boomi與Amazon Web Services（AWS）簽訂了一項為期多年的策略合作協議，聚焦於協助企業建構、監控與治理生成式人工智慧代理工作流程。雙方共同協助客戶加速SAP系統遷移、實現混合環境現代化，並在AWS上部署可信賴且可擴展的人工智慧解決方案。 ServiceNow ——Boomi擴大了與ServiceNow的合作夥伴關係，宣布一項策略承諾，將透過人工智慧驅動的自助服務解決方案與智慧型工作流程，提升客戶體驗。作為此次擴展合作的一部分，雙方已在ServiceNow Workflow Data Fabric中提供了更多功能，以實現企業整體的連接；現今的合作更涵蓋了Boomi Data Hub Command Center——這是一個由ServiceNow工作流程驅動的全新模組，能強化資料治理、可視性與自動化。

——Boomi擴大了與ServiceNow的合作夥伴關係，宣布一項策略承諾，將透過人工智慧驅動的自助服務解決方案與智慧型工作流程，提升客戶體驗。作為此次擴展合作的一部分，雙方已在ServiceNow Workflow Data Fabric中提供了更多功能，以實現企業整體的連接；現今的合作更涵蓋了Boomi Data Hub Command Center——這是一個由ServiceNow工作流程驅動的全新模組，能強化資料治理、可視性與自動化。 DXC ——Boomi與DXC Technology合作，成立了「代理型人工智慧卓越中心」，旨在協助各組織實現傳統環境現代化、整合系統，並加速採用代理型自動化方案。

——Boomi與DXC Technology合作，成立了「代理型人工智慧卓越中心」，旨在協助各組織實現傳統環境現代化、整合系統，並加速採用代理型自動化方案。 EY——Boomi進一步鞏固了與EY的聯盟關係，擴大雙方在支援大規模企業現代化、資料整合以及人工智慧就緒計畫上的共同努力。

全球與區域人力快速擴張

過去三年間，隨著Boomi持續在全球擴張，其全球員工人數已增長近40%。

在溫哥華，Boomi已從原本無當地據點，迅速擴展為一支超過250名員工的團隊，並開設與擴大辦公室空間，以支援該區域的持續成長。

展望未來：2026年將成為「人工智慧應用啟動」之年

隨著企業超越人工智慧試點階段、邁向實際生產部署，Boomi相信2026年將標誌著從實驗階段轉向實際應用的關鍵轉折。競爭優勢將不再僅來自對人工智慧的投資，而是來自將可治理、具備生產就緒性的智慧能力，嵌入核心系統、資料與工作流程之中——這將使能夠實現可衡量成果的組織，與那些仍停留在概念驗證階段的企業明顯區分開來。

Boomi董事長暨執行長Steve Lucas表示：「2026年將是各組織停止僅對人工智慧進行實驗，並開始大規模啟動應用的關鍵一年。未來的贏家不會是那些投資最多的企業，而是那些建立了正確基礎架構的企業——以信任與治理為核心，將資料、系統與智慧代理緊密連結。此刻正是人工智慧從承諾邁向實效的轉捩點，而Boomi正協助企業將這份潛力轉化為持久的商業影響力。」

