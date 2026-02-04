Andersen Consulting arricchisce la sua offerta con l'aggiunta di SHMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stringe un accordo di collaborazione con SHMA, società di consulenza attuariale e finanziaria leader nel settore con sede negli EAU.

SHMA è una società di consulenza attuariale con quasi quarant'anni di esperienza nell'assistere le organizzazioni a orientarsi nella complessità, gestire i rischi e creare opportunità attraverso la consulenza attuariale e assicurativa, la gestione del rischio e la valutazione degli End-of-Service Benefits (EOSB, indennità di fine rapporto). Collaborando con compagnie assicurative, schemi pensionistici e altre organizzazioni pubbliche e private, SHMA aiuta i clienti a costruire organizzazioni resilienti.

“In SHMA, la nostra missione si basa su qualità, soluzioni personalizzate e un'autentica connessione con le persone”, ha dichiarato Shariq Sikander, direttore di SHMA. “Collaborare con Andersen Consulting ci dà l'opportunità di estendere il nostro impatto a livello globale e ampliare i nostri servizi attuariali oltre la regione MENA, portando soluzioni innovative, incentrate sul cliente a organizzazioni alla ricerca di approcci pratici e trasformativi alle loro sfide aziendali”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di supportare i clienti all'intersezione di strategia, persone ed esecuzione. La profonda conoscenza di SHMA del settore attuariale, assicurativo e delle indennità di fine rapporto completa la nostra piattaforma globale di consulenza, permettendoci di offrire soluzioni olistiche alle organizzazioni che vogliono prosperare in un ambiente aziendale in constante evoluzione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.