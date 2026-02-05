Fujirebio與Sysmex啟動失智症檢測銷售合作

日本東京港區及神戶--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Fujirebio Holdings, Inc.（總公司：日本東京港區；總裁暨執行長：Goki Ishikawa；下稱「Fujirebio」）為H.U. Group Holdings, Inc.（總公司：日本東京港區；董事長、總裁兼集團執行長：Shigekazu Takeuchi）之合併子公司，其與Sysmex Corporation（總公司：日本神戶；總裁：Kaoru Asano；下稱「Sysmex」）已就失智症檢測達成銷售合作協議。此協議係基於雙方於2023年10月簽訂之「免疫分析領域業務合作基本協議」進行持續討論後所促成。1Sysmex將於雙方共同協議之地區與國家，獨家銷售Fujirebio之全自動Lumipulse®免疫分析系統及失智症相關試劑（下稱「本產品」）。未來，Fujirebio與Sysmex將共同合作，以因應治療藥物日益普及所伴隨之檢測需求增長，並將逐步擴展本產品之銷售國家/地區。

自2023年10月簽訂業務合作基本協議以來，雙方持續進行討論，旨在加速免疫分析之發展與全球拓展。2023年11月，雙方就包含阿茲海默症在內之神經退化性疾病領域試劑，簽訂了委託開發與製造組織（CDMO）協議2；此外，於2023年12月，雙方亦簽署了關於彼此持有之試劑原料供應的基本協議3，並已推動具體措施以加速新型試劑之共同開發。

隨著全球人口高齡化，神經退化性疾病患者的數量正快速增加。特別是阿茲海默症4，已成為嚴重的醫療與社會問題。近年來，延緩阿茲海默症惡化的新治療藥物陸續問世，進而帶動了對相關檢測普及化的需求，以便更有效地使用這些藥物。

Fujirebio擁有雄厚的試劑開發與製造能力，而Sysmex則具備全球銷售與服務網絡，以及在法規申請方面的豐富經驗。結合雙方各自優勢，Fujirebio與Sysmex將於巴西啟動本產品的銷售，並計劃逐步拓展至中南美洲、中東、亞洲及其他地區。透過融合Fujirebio產品優勢與Sysmex旗下全自動免疫分析系統HISCL™系列，兩家公司將共同促進失智症領域檢測服務的早期普及。

* Lumipulse® Fujirebio Inc.的註冊商標。保留所有權利。

* HISCL™為Sysmex Corporation的商標。

參考資料

1 2023年10月10日新聞稿：「Fujirebio與Sysmex簽訂免疫分析領域業務合作基本協議」 https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-enter-into-basic-agreement-on-business-collaboration-in-the-field 2 2023年11月30日新聞稿：「Fujirebio與Sysmex於其免疫分析合作下將CDMO夥伴關係擴展至神經退化性疾病領域」 https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-expand-cdmo-partnership-into-the-field-of-neurodegenerative 3 2023年12月14日新聞稿：「Fujirebio與Sysmex簽訂免疫分析領域檢測試劑原料供應協議」 https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-sign-agreement-for-the-supply-of-reagent-raw-materials-in-the 4 根據世界衛生組織（WHO）統計，目前全球約有超過5,500萬人罹患失智症，預計至2050年將增至1.3億人。其中阿茲海默症可能約佔60-70%病例。 資料來源：全球失智症公共衛生應對現況報告執行摘要（世界衛生組織，2021年9月2日） https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344707/9789240034624-eng.pdf Expand

關於Fujirebio

Fujirebio是一家擁有超過75年經驗的診斷公司，致力為全球醫療機構、製藥公司及體外診斷（IVD）合作夥伴提供創新解決方案。憑藉在神經學、腫瘤學、傳染病等領域的國際級專業能力，以及基於穩健的Lumipulse®平台所開發的檢測技術，Fujirebio透過生命科學產業的策略合作夥伴關係，以開放式商業模式加速突破性診斷方案的普及。作為H.U. Group旗下企業，Fujirebio結合強大的研發能力、法規專業知識與可擴展的製造體系，提供高影響力的診斷解決方案。其靈活的委託開發與製造組織（CDMO）模式，協助診斷合作夥伴更快將驗證完成的方案推向市場，從而促成更佳的決策、治療與患者預後。

如欲瞭解有關Fujirebio的更多資訊，請造訪 www.fujirebio.com.

關於Sysmex Corporation

總部位於日本神戶的Sysmex Corporation，是全球體外診斷領域的領導者。自1968年成立以來，Sysmex始終以診斷作為業務核心，至今服務範圍已涵蓋全球超過190個國家與地區，致力守護人類健康。Sysmex持續推動診斷技術創新，並在其長期願景「共創更美好的健康旅程」（Together for a better healthcare journey）指引下，於個人化醫療與新興治療領域協作創造獨特價值。透過其專有技術、解決方案及與各方夥伴的共創合作，Sysmex不斷提供新價值，回應人類對更長壽、更健康生活的普遍渴望。

*「健康旅程」（Healthcare journey）為Sysmex Corporation於日本註冊之商標。

如欲瞭解更多關於Sysmex的資訊，請造訪www.sysmex.co.jp/en/。

本新聞稿旨在向相關利害關係人說明我們的業務動態。內容可能包含亦可能不包含Sysmex產品或其研發相關資訊，惟此非用於推廣、廣告或醫療建議之目的。本新聞稿所載資訊以發布當日為準，後續可能不經預告而調整。 Expand

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。