De heerser van Ras Al Khaimah reikt de Sheikh Saud Internationale Prijs voor Materiaalwetenschappen uit tijdens IWAM 2026

RAS AL KHAIMAH, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Zijne Hoogheid sjeik Saud bin Saqr Al Qasimi, lid van de Hoge Raad van de VAE en heerser van Ras Al Khaimah, heeft vandaag tijdens de 17e Internationale Workshop over Geavanceerde Materialen (IWAM), een van ’s werelds toonaangevende fora voor onderzoek naar geavanceerde materialen, de Sheikh Saud Internationale Prijs voor Materiaalwetenschappen uitgereikt.

De prijs, die op de tweede dag van IWAM werd uitgereikt, erkent uitzonderlijke bijdragen aan de materiaalwetenschappen en de toepassingen daarvan bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. De prijs werd toegekend aan professor Omar Yaghi, winnaar van de Nobelprijs voor Scheikunde 2025, als erkenning voor zijn baanbrekende werk in de materiaalchemie en zijn pioniersbijdragen aan schone energie, koolstofafvang en duurzame technologieën.

De Sheikh Saud-prijs weerspiegelt de overtuiging van Zijne Hoogheid dat wetenschap een hoeksteen vormt van menselijke vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Daarnaast onderstreept het de groeiende rol van Ras Al Khaimah als wereldwijd samenbrengpunt voor wetenschappelijk denken, innovatie en samenwerking, via de voortdurende organisatie van IWAM door het Ras Al Khaimah Centre for Advanced Materials.

Zijne Hoogheid sjeik Saud zei: “Het werk van professor Yaghi, dat werd bekroond met de Nobelprijs voor Scheikunde, is een bron van trots voor onze regio en een krachtige inspiratie voor jonge Arabieren. De prestaties van professor Yaghi herinneren ons eraan dat talent, vastberadenheid en kennis grenzen kunnen overstijgen en kunnen bijdragen aan het vormgeven van een betere toekomst voor iedereen.”

IWAM brengt toonaangevende wetenschappers, onderzoekers en academici van over de hele wereld samen om de rol van geavanceerde materialen te onderzoeken bij het aanpakken van mondiale uitdagingen, waaronder duurzaamheid, energie-efficiëntie en milieubestendigheid. Het programma van lezingen, discussies en academische uitwisseling van de workshop weerspiegelt de langetermijninzet van Ras Al Khaimah voor onderzoek, onderwijs en innovatie.

Zijne Hoogheid sjeik Saud hield gisteren de openingstoespraak tijdens IWAM, waarin hij opnieuw bevestigde dat het emiraat ervan overtuigd is dat wetenschap en investeringen op basis van kennis centraal staan in langetermijnvooruitgang. De voortdurende organisatie van IWAM weerspiegelt een weloverwogen strategie om innovatie en onderzoek naar geavanceerde materialen te positioneren als fundamenten van duurzame ontwikkeling in Ras Al Khaimah en daarbuiten.

De Sheikh Saud-prijs, die tweejaarlijks wordt toegekend, vormt een centrale pijler van IWAM en eert personen wier werk een wereldwijde impact heeft gehad. Door experts samen te brengen met de volgende generatie onderzoekers versterkt IWAM de internationale samenwerking, inspireert het jonge wetenschappers en draagt het bij aan de wereldwijde zoektocht naar kennis ten dienste van een veerkrachtigere en duurzamere toekomst.

Bron: AETOSWire