Herrscher von Ras Al Khaimah verleiht Scheich-Saud-Preis für Materialwissenschaften auf der IWAM 2026

RAS AL KHAIMAH, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Seine Hoheit Scheich Saud bin Saqr Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Ras Al Khaimah, verlieh heute den Sheikh Saud International Prize for Materials Science im Rahmen des 17. International Workshop on Advanced Materials (IWAM), einem der weltweit führenden Foren für Forschung im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe.

Der Preis wurde am zweiten Tag des IWAM verliehen und würdigt außergewöhnliche Beiträge zur Materialwissenschaft und deren Anwendungen bei der Bewältigung globaler Herausforderungen. Der Preis wurde an Professor Omar Yaghi, Gewinner des Nobelpreises für Chemie 2025, verliehen, in Anerkennung seiner bahnbrechenden Arbeit in der Materialchemie und seiner wegweisenden Beiträge zu sauberer Energie, Kohlenstoffabscheidung und nachhaltigen Technologien.

Der Scheich-Saud-Preis spiegelt die Überzeugung Seiner Hoheit wider, dass Wissenschaft ein Eckpfeiler des menschlichen Fortschritts und der nachhaltigen Entwicklung ist. Er unterstreicht auch die wachsende Rolle von Ras Al Khaimah als globaler Treffpunkt für wissenschaftliches Denken, Innovation und Zusammenarbeit durch die fortgesetzte Ausrichtung der IWAM, die vom Ras Al Khaimah Centre for Advanced Materials organisiert wird.

Seine Hoheit Scheich Saud sagte: „Die Arbeit von Professor Yaghi, die mit dem Nobelpreis für Chemie gewürdigt wurde, ist eine Quelle des Stolzes für unsere Region und eine starke Inspiration für junge Araber. Die Leistungen von Professor Yaghi erinnern uns daran, dass Talent, Entschlossenheit und Lernen Grenzen überwinden und dazu beitragen können, eine bessere Zukunft für alle zu gestalten.“

Die IWAM bringt weltweit führende Wissenschaftler, Forscher und Akademiker zusammen, um die Rolle fortschrittlicher Materialien bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit zu untersuchen. Das Programm des Workshops mit Vorträgen, Diskussionen und akademischem Austausch spiegelt das langfristige Engagement von Ras Al Khaimah für Forschung, Bildung und Innovation wider.

Seine Hoheit Scheich Saud hielt gestern die Eröffnungsrede auf dem IWAM und bekräftigte die Überzeugung des Emirats, dass Investitionen in Wissenschaft und Wissen für den langfristigen Fortschritt von zentraler Bedeutung sind. Die fortgesetzte Ausrichtung des IWAM spiegelt eine bewusste Strategie wider, Innovation und Forschung im Bereich fortschrittlicher Materialien als Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung in Ras Al Khaimah und darüber hinaus zu positionieren.

Der alle zwei Jahre verliehene Scheich-Saud-Preis ist ein zentraler Pfeiler der IWAM und ehrt Personen, deren Arbeit globale Auswirkungen hat. Durch die Zusammenführung von Experten und der nächsten Generation von Forschern stärkt die IWAM die internationale Zusammenarbeit, inspiriert junge Wissenschaftler und trägt zum globalen Streben nach Wissen im Dienste einer widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Zukunft bei.

Quelle : AETOSWire

