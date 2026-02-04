Boomi's marktomzet versnelt nu bedrijven normaliseren op zijn AI-activeringsplatform
- Marktleider op het gebied van integratie en automatisering behaalt 50% klantengroei in iets meer dan drie jaar
- Het bedrijf levert nu diensten aan ruim 30.000 klanten wereldwijd, waaronder meer dan een kwart van de Fortune 500-bedrijven
- Boomi ondersteunt AI op bedrijfsniveau met meer dan 75.000 agents die in productie draaien
CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, de leider op het gebied van AI-gestuurde automatisering, heeft vandaag bekendgemaakt dat ontwikkeling van het bedrijf wat betreft bedrijfsintegratie en agentic AI een beslissend moment heeft bereikt. Een ongeëvenaarde schaalgrootte, onafhankelijke validatie door analisten, bewezen klantresultaten en groei van het ecosysteem hebben hiertoe bijgedragen. De voortdurende groei van Boomi, met meer dan 30.000 klanten wereldwijd — waaronder meer dan een kwart van de Fortune 500 — laat zien dat 's werelds belangrijkste bedrijven op het platform vertrouwen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
