Andersen Consulting新增合作公司SHMA，進一步擴大業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於阿拉伯聯合大公國的頂尖精算和金融顧問公司SHMA達成合作協議。

SHMA是一家精算顧問公司，擁有近四十年的豐富經驗，憑藉精算與保險顧問、風險管理以及離職福利(EOSB)估值服務，協助各類企業因應複雜挑戰、管理風險並把握機會。SHMA與保險公司、退休金計畫以及其他各類私人和公共機構合作，協助客戶建構具有韌性的營運體系。

SHMA董事Shariq Sikander表示：「SHMA始終以服務品質、客製化解決方案以及與客戶的深度連結為核心使命。與Andersen Consulting合作讓我們有機會向全球擴大業務影響力，並將精算服務延伸至中東和北非地區以外的市場，為尋求切實可行的變革性方法來因應業務挑戰的企業提供客戶至上的創新解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「此次合作進一步強化了我們在策略、人才與執行的交叉領域為客戶提供支援的能力。SHMA在精算、保險和員工福利領域的深厚專長與我們的全球顧問平台形成互補，讓我們能夠提供全方位解決方案，協助各類企業在不斷變化的商業環境中蓬勃發展。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

