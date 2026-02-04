La crescita di Boomi accelera: le imprese adottano la sua piattaforma AI Activation come standard

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato che i risultati positivi conseguiti nell’integrazione aziendale e nell’AI agentica hanno raggiunto un momento decisivo grazie a una scalabilità senza pari, alle convalide di analisti indipendenti, ai risultati concreti ottenuti dai clienti e alla crescita dell’ecosistema. Con oltre 30.000 clienti in tutto il mondo – tra cui più di un quarto delle società Fortune 500 – la crescita costante di Boomi riflette la fiducia che le più grandi imprese del mondo ripongono nella sua piattaforma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.