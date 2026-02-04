El gobernante de Ras Al Khaimah otorga el Premio Internacional Sheikh Saud de Ciencia de los Materiales en el IWAM 2026

RAS AL KHAIMAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Su Alteza el Jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Ras Al Khaimah, entregó hoy el Premio Internacional Sheikh Saud de Ciencia de los Materiales durante el 17.º Taller Internacional sobre Materiales Avanzados (International Workshop on Advanced Materials, IWAM), uno de los principales foros del mundo para la investigación de materiales avanzados.

Entregado el segundo día del IWAM, el Premio reconoce las contribuciones excepcionales a la ciencia de los materiales y sus aplicaciones para abordar los desafíos globales. El premio fue otorgado al profesor Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química 2025, en reconocimiento a su labor transformadora en química de materiales y sus contribuciones pioneras a la energía limpia, la captura de carbono y las tecnologías sostenibles.

El Premio Sheikh Saud refleja la convicción de Su Alteza en la ciencia como piedra angular del progreso humano y el desarrollo sostenible. También destaca el creciente papel de Ras Al Khaimah como referente mundial del pensamiento científico, la innovación y la colaboración mediante la celebración continua del IWAM, organizado por el Centro de Materiales Avanzados de Ras Al Khaimah.

Su Alteza el Jeque Saud comentó: “El trabajo del profesor Yaghi, reconocido con el Premio Nobel de Química, es motivo de orgullo para nuestra región y una poderosa inspiración para los jóvenes árabes. Sus logros nos recuerdan que el talento, la determinación y el aprendizaje pueden trascender fronteras y contribuir a forjar un futuro mejor para todos“.

El IWAM reúne a científicos, investigadores y académicos de renombre mundial para examinar el papel de los materiales avanzados en la lucha contra los desafíos globales, como la sostenibilidad, la eficiencia energética y la resiliencia ambiental. El programa del taller, que incluye conferencias, debates e intercambio académico, refleja el compromiso a largo plazo de Ras Al Khaimah con la investigación, la educación y la innovación.

Su Alteza el Jeque Saud pronunció ayer el discurso inaugural del IWAM, reafirmando la convicción del Emirato de que la inversión en ciencia y conocimiento es fundamental para el progreso a largo plazo. La continuidad del IWAM refleja una estrategia deliberada para posicionar la innovación y la investigación de materiales avanzados como pilares del desarrollo sostenible en Ras Al Khaimah y otras regiones.

Otorgado cada dos años, el Premio Sheikh Saud es un pilar fundamental del IWAM y reconoce a personas cuyo trabajo ha tenido un impacto global. Al reunir a expertos con la próxima generación de investigadores, el IWAM fortalece la colaboración internacional, inspira a jóvenes científicos y contribuye a la búsqueda global del conocimiento para un futuro más resiliente y sostenible.

Fuente: AETOSWire

