Guardsquare acquiert Verimatrix XTD, établissant une nouvelle norme en matière de sécurité des applications mobiles de bout en bout

BOSTON et LOUVAIN, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Guardsquare, le principal fournisseur de solutions de sécurité pour les applications mobiles, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la technologie Extended Threat Defense (XTD) et des actifs de Verimatrix (Euronext Paris : VMX), renforçant ainsi sa plateforme de sécurité des applications mobiles destinée aux développeurs mobiles et aux entreprises du monde entier. Cette transaction marque une étape importante pour l’entreprise, renforçant son engagement à fournir le plus haut niveau de sécurité des applications mobiles sans compromis.

La technologie XTD de Verimatrix prédit, détecte et répond aux menaces avant que les applications mobiles soient exploitées. L’acquisition de XTD par Guardsquare renforce son engagement à fournir la sécurité la plus complète pour les applications mobiles. Cette approche reflète l’urgence croissante à laquelle sont confrontées les organisations en matière de sécurité des applications mobiles. Selon Verizon, 85 % des organisations connaissent une recrudescence des attaques mobiles, et 43 % citent les menaces liées aux applications mobiles comme le principal facteur contribuant aux violations de sécurité.

« La finalisation de cette acquisition marque une étape importante pour la sécurité mobile et s’inscrit dans notre stratégie de fusion-acquisition visant à améliorer encore notre plateforme et à élargir notre clientèle », a déclaré Roel Caers, directeur général de Guardsquare. « L’intégration de XTD complète la plateforme de sécurité des applications mobiles de Guardsquare, renforçant ainsi notre approche de bout en bout, qui comprend des tests automatisés, une protection multicouche, une surveillance des menaces en temps réel et la sécurité des API. »

Cette acquisition renforce également la présence mondiale de Guardsquare, permettant à l’entreprise de répondre aux besoins de ses clients là où ils se trouvent, tout en diversifiant davantage sa portée dans des secteurs clés tels que les services financiers et les soins de santé. De plus, cette opération ajoute une nouvelle vague d’ingénieurs et de personnel de sécurité dédiés issus de l’équipe XTD, dont l’expertise sera déterminante pour accélérer l’évolution de la plateforme Guardsquare.

Guardsquare s’engage à assurer une continuité sans faille pour les clients existants de XTD, sans interruption des services, de l’assistance ou des opérations produits actuels. Les clients continueront à bénéficier du même niveau élevé d’assistance qu’ils attendent aujourd’hui, la technologie XTD devenant partie intégrante de la plateforme Guardsquare. La société continuera également à travailler en étroite collaboration avec l’écosystème de partenaires XTD existant, ces derniers continuant à vendre et à assister les clients comme ils le font aujourd’hui.

Pour plus d’informations sur la technologie XTD, rendez-vous sur www.protectmyapp.com.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX, FR0010291245) contribue à alimenter le monde connecté moderne grâce à une sécurité conçue pour les personnes. Nous protégeons les contenus numériques, les applications et les appareils grâce à une sécurité intuitive, centrée sur l’humain et sans friction. Les grandes marques font appel à Verimatrix pour sécuriser les films premium, les retransmissions sportives en direct, les données financières et médicales sensibles, les applications mobiles critiques, et bien plus encore. Nous permettons à nos clients d’établir les connexions fiables dont ils ont besoin pour offrir des contenus et des expériences attrayants à des millions de consommateurs à travers le monde. Verimatrix aide ses partenaires à accélérer leur mise sur le marché, à évoluer facilement, à protéger leurs précieuses sources de revenus et à remporter de nouveaux contrats. Rendez-vous sur www.verimatrix.com.

À propos de Guardsquare

Guardsquare offre l’approche la plus complète du marché en matière de sécurité des applications mobiles, offrant le plus haut niveau de protection, en toute simplicité. Guardsquare s’intègre de manière transparente à l’ensemble du cycle de développement, des tests de sécurité des applications mobiles et du renforcement du code à la détection des menaces en temps réel et à la sécurité des API. Guardsquare offre une sécurité renforcée des applications mobiles tout au long du processus de développement. Plus de 975 clients dans le monde entier, issus de tous les principaux secteurs d’activité, font confiance à Guardsquare pour les aider à identifier les risques de sécurité et à protéger leurs applications mobiles et leurs SDK contre la rétro-ingénierie et la falsification dans un environnement de menaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Guardsquare.com et LinkedIn.

