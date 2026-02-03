Koweït : TotalEnergies et Kuwait Oil Company signent un accord de coopération technique

PARIS & KOWEÏT CITY--(BUSINESS WIRE)--À l’occasion de l’ouverture de la 5e édition du Kuwait Oil & Gas Show and Conference (KOGS), TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Kuwait Oil Company (KOC) ont signé aujourd’hui un MoU (Memorandum of Understanding) visant à renforcer leur coopération, à travers l’échange d’expertises et la réalisation d’études techniques.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah, CEO de Kuwait Petroleum Corporation, et de Ahmad Jaber Al-Eidan, CEO de KOC.

Cet accord comprend notamment des études relatives à de nouvelles opportunités d’exploration dans le pays, pour lesquelles TotalEnergies mobilisera son expertise technique.

« Nous sommes heureux de renforcer notre coopération avec Kuwait Oil Company à travers cet accord qui illustre la volonté commune des deux entreprises de contribuer aux ambitions du Koweït en matière de développement de ses ressources. Les études qui seront menées contribueront à éclairer de futurs projets, tout en enrichissant notre relation de long terme avec le Koweït », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

