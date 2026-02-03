-

Fitch Solutions levert AI-ready kredietgegevens op Snowflake Marketplace

Rechtstreekse toegang tot Fitch Ratings en dv01-datasets voortaan op Snowflake Marketplace beschikbaar om financiële modelvorming te versnellen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Fitch Solutions, een wereldwijd toonaangevende aanbieder van inzichten, data en analyses, maakte vandaag een samenwerking bekend met Snowflake, het AI Data Cloud-bedrijf, om de uitgebreide datasets van Fitch op Snowflake Marketplace aan te bieden. Dankzij dit aanbod hebben marktpartijen en klanten rechtstreeks in Snowflake toegang tot kredietinformatie van Fitch en kunnen zij ermee werken, wat snellere analyse en een eenvoudigere integratie in moderne workflows ondersteunt.

Fitch Ratings kredietgegevens en referentiedatasets met prestaties op leningenniveau van dv01, een bedrijf van Fitch Solutions, die de auto-, ongedekte consumenten- en non-agency RMBS-sectoren van de V.S. dekt, zijn voortaan op Snowflake Marketplace beschikbaar.

Peter Fitzpatrick
Londen
Tel.: +44 203 530 1103
E-mail: peter.fitzpatrick@thefitchgroup.com

Eleis Brennan
New York
Tel.: +1 646 582 3666
E-mail: eleis.brennan@thefitchgroup.com

Leslie Tan
Singapore
Tel.: +65 6796 7234
E-mail: leslie.tan@thefitchgroup.com

