Visa Direct与UnionPay International将全球资金转移网络扩展至中国大陆数十亿张银行卡

旧金山和卡塔尔多哈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在卡塔尔网络峰会(Web Summit Qatar)期间，Visa (NYSE:V)和UnionPay International (UPI)宣布达成协议，将通过Visa Direct实现向中国大陆的跨境资金转移。全面上线后，客户仅需一次连接，即可向中国大陆超过95%的UnionPay International借记卡持卡人发送跨境汇款及企业对个人付款。

通过将Visa Direct的全球资金转移网络与UPI的MoneyExpress平台对接，Visa将为全球消费者和企业将资金汇入中国大陆提供更加无缝、安全且透明的渠道——中国大陆是全球最大的汇款目的地之一。这一里程碑式合作彰显了Visa致力于打通全球资金通道、向全球个人和企业提供可靠资金转移服务的承诺。

Visa Direct全球负责人Vira Platonova表示：“如今全球商业的运转速度堪比互联网，但资金流动往往未能跟上步伐。借由通过UnionPay International拓展Visa Direct的服务范围，我们正在再次缩小世界的距离——这并非基于测试或理论，而是依靠大规模、高速且可靠运行的实实在在的关键基础设施来实现。”

该合作将支持多种跨境应用场景，包括创作者和自由职业者报酬支付、承包商款项发放、费用报销以及家庭汇款等。随着平台、电商市场和雇主的业务运营突破国界限制，这些支付和款项发放越来越需要具备全球覆盖能力和实时到账功能，以确保资金可靠送达收款人手中。

UnionPay International首席执行官Larry Wang表示：“跨境汇款是连接跨境个人生活、经济活动和金融需求的重要民生纽带，也是UnionPay国际化战略的重要组成部分。此次与Visa的合作，是双方优势的精准契合，也是对全球跨境汇款数字化、便捷化趋势的积极响应。这将让更多海外用户享受到低成本、高效率、可信赖的跨境汇款服务，同时为海内外合作伙伴带来业务增长，支持构建更广泛、更高效的全球跨境汇款服务生态系统。”

Visa Direct作为全球经济的基础层持续扩大规模，助力客户开拓新市场、提升资金流动性，并在全球范围内提供更快捷、更可预测的支付体验。Visa Direct与UnionPay International的此次合作拓展预计将于2026年上半年正式启动。

Platonova补充道：“无论是创作者收取报酬、承包商获得收入，还是家庭跨境汇款，覆盖范围和可靠性至关重要。将Visa Direct拓展至全球规模最大、最复杂的市场之一，将在可靠性和触达范围至关重要的领域，使这种信任得以大规模实现。”

____________________ 1 资金到账的可用性和速度因收款机构和地区而异，并且可能需要接受监管与合规性审核。 Expand

