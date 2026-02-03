-

Visa Direct与UnionPay International将全球资金转移网络扩展至中国大陆数十亿张银行卡

通过将Visa Direct的卡网络与UnionPay International (UPI)的MoneyExpress平台相连，Visa Direct将在全球最大的汇款通道之一中实现实时1跨境资金转移

旧金山和卡塔尔多哈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在卡塔尔网络峰会(Web Summit Qatar)期间，Visa (NYSE:V)和UnionPay International (UPI)宣布达成协议，将通过Visa Direct实现向中国大陆的跨境资金转移。全面上线后，客户仅需一次连接，即可向中国大陆超过95%的UnionPay International借记卡持卡人发送跨境汇款及企业对个人付款。

通过将Visa Direct的全球资金转移网络与UPI的MoneyExpress平台对接，Visa将为全球消费者和企业将资金汇入中国大陆提供更加无缝、安全且透明的渠道——中国大陆是全球最大的汇款目的地之一。这一里程碑式合作彰显了Visa致力于打通全球资金通道、向全球个人和企业提供可靠资金转移服务的承诺。

Visa Direct全球负责人Vira Platonova表示：“如今全球商业的运转速度堪比互联网，但资金流动往往未能跟上步伐。借由通过UnionPay International拓展Visa Direct的服务范围，我们正在再次缩小世界的距离——这并非基于测试或理论，而是依靠大规模、高速且可靠运行的实实在在的关键基础设施来实现。”

该合作将支持多种跨境应用场景，包括创作者和自由职业者报酬支付、承包商款项发放、费用报销以及家庭汇款等。随着平台、电商市场和雇主的业务运营突破国界限制，这些支付和款项发放越来越需要具备全球覆盖能力和实时到账功能，以确保资金可靠送达收款人手中。

UnionPay International首席执行官Larry Wang表示：“跨境汇款是连接跨境个人生活、经济活动和金融需求的重要民生纽带，也是UnionPay国际化战略的重要组成部分。此次与Visa的合作，是双方优势的精准契合，也是对全球跨境汇款数字化、便捷化趋势的积极响应。这将让更多海外用户享受到低成本、高效率、可信赖的跨境汇款服务，同时为海内外合作伙伴带来业务增长，支持构建更广泛、更高效的全球跨境汇款服务生态系统。”

Visa Direct作为全球经济的基础层持续扩大规模，助力客户开拓新市场、提升资金流动性，并在全球范围内提供更快捷、更可预测的支付体验。Visa Direct与UnionPay International的此次合作拓展预计将于2026年上半年正式启动。

Platonova补充道：“无论是创作者收取报酬、承包商获得收入，还是家庭跨境汇款，覆盖范围和可靠性至关重要。将Visa Direct拓展至全球规模最大、最复杂的市场之一，将在可靠性和触达范围至关重要的领域，使这种信任得以大规模实现。”

关于Visa Inc.

Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、卖家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信包容性经济可以让每个人在任何地方得到提升和发展，并将金融可及性视为未来资金流动的基础。如需了解更多信息，请访问Visa.com

____________________

1 资金到账的可用性和速度因收款机构和地区而异，并且可能需要接受监管与合规性审核。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Aaron Gould, aagould@visa.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：
Aaron Gould, aagould@visa.com

More News From Visa Inc.

Akamai与Visa携手打造智能代理商务信任体系

马萨诸塞州剑桥和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为在线业务提供支持和保护的网络安全与云计算公司Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM)今日宣布与Visa (NYSE: V)达成战略合作，旨在为新兴的智能代理商务领域提供更强大的身份认证、用户识别和安全管控能力。通过将Visa的可信代理协议与Akamai基于边缘的行为智能、用户识别以及机器人和滥用防护技术相集成，两家公司将提供所需的身份认证、验证和反欺诈管控方案，让商户能够放心地接纳具备商务意图的AI代理进入其数字门店。 随着自主AI代理越来越多地代表消费者浏览商品、比价和下单，商户面临着一系列新挑战。商户现在必须能够通过验证代理身份、识别与之交互的用户并确保交互安全可信，来区分这类新型且合法的自动化流量。若缺乏这一信任层级，商户可能会失去对个性化服务、安全性和消费者关系的掌控。 借助可信代理协议的代理验证框架，以及Akamai基于边缘的行为智能和用户识别技术，商户能在AI代理接触敏感系统前获取其活动的精准实时洞察。这种一体化方案让商户能够明确区分可信AI代理与恶意...

Visa在美国推出稳定币结算服务，标志着稳定币整合实现突破性进展

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa Inc. (V)今日宣布在美国推出USDC结算服务，这是公司稳定币结算试点项目的重要里程碑，也是其推动支撑全球商业的结算层现代化战略的关键一步。美国的发卡机构和收单机构合作伙伴首次可通过Circle发行的USDC（一种全额储备、以美元计价的稳定币）与Visa进行结算。 借助USDC结算服务，发卡机构可享受区块链带来的更快资金流转速度、7天全天候可用服务，以及在周末和节假日期间更强的运营韧性，而消费者的用卡体验不会发生任何变化。 首批参与的银行机构包括Cross River Bank和Lead Bank，这两家银行已开始通过Solana区块链以USDC与Visa进行结算。Visa计划在2026年期间逐步扩大该服务在美国的覆盖范围。 此外，Visa还是Arc的设计合作伙伴。Arc是由Circle开发的全新Layer 1区块链，目前处于公开测试网阶段。Arc量身定制的设计具备支撑Visa链上全球商业活动所需的性能和可扩展性。Visa还计划在Arc正式上线后，将Arc用于自身网络内的USDC结算，并运行一个验证节点。...

Visa推出全球艺术收藏项目，赋能创作者并致敬2026年国际足联世界杯

迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa今日揭晓其首个全球艺术收藏项目的首批五件作品，以此致敬2026年国际足联世界杯(FIFA World Cup 26™)所蕴含的文化活力。该收藏项目汇集了来自六大洲的20余位艺术家，彰显了Visa关于创意驱动商业发展的理念，而如今的创作者正是塑造全球社区与文化的企业家。 Visa在迈阿密举办的独家展览“绘画的艺术”(The Art of the Draw)上首次展出了该系列的首批五件作品，该展览由跨领域创作者KidSuper主持。此次展出的作品来自艺术家Darien Birks、Nathan Walker、Cesar Canseco、Ivan Roque和Rafael Mayani，分别致敬了2026年世界杯各主办国及主办城市迈阿密的文化与传统。该系列的全部作品将于明年夏季赛事开幕前在全球范围内发布。 商业与文化的交融 Visa将与Pharrell Williams创办的数字优先内容与商业平台JOOPITER展开合作，为该全球艺术收藏项目背后的艺术家提供支持。Visa和JOOPITER共同致力于赋能创作者，为他们搭...
Back to Newsroom