Andersen Consulting udvider med samarbejdsfirmaet Saratoga Software

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sit udbud inden for digital transformation med tilføjelsen af samarbejdspartneren Saratoga Software, en leverandør af softwareleverancer og specialiserede teknologiløsninger.

Saratoga Software blev grundlagt i 1998 og tilbyder virksomheder, især inden for den finansielle sektor og fintech-branchen, en omfattende række tjenester, herunder specialudviklede softwareløsninger, forretningsanalyse, platformsintegration og support, kvalitetssikring, projektledelse samt data engineering og business intelligence. Med kontorer i Sydafrika og Storbritannien specialiserer firmaet sig også i løsninger inden for ai og machine learning samt cloud-migrering, kundekommunikationsstyring og strategisk teknologirådgivning.

"Vores team besidder dyb ingeniørfaglig ekspertise, anciennitet og en dokumenteret evne til at løse komplekse problemer – kvaliteter, der gør os til betroede rådgivere for vores kunder," udtalte Anthony Robinson, bestyrelsesformand for Saratoga Software. "At samarbejde med en organisation som Andersen Consulting er et naturligt skridt fremad, der giver os mulighed for at komme i kontakt med ligesindede fagfolk og levere endnu større værdi, når virksomheder bruger nye teknologier, gentænker deres drift og positionerer sig til langsigtet succes."

"Saratoga Software bidrager med årtiers praktisk erfaring inden for teknologilevering og rådgivning i særklasse," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres brede ekspertise inden for ai, cloud-migration og teknologirådgivning komplementerer vores udbud af konsulentydelser, hvilket gør os i stand til at hjælpe kunder med at lede transformationer med sikkerhed."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.