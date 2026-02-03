Generali Deutschland AG choisit Clearwater Analytics pour moderniser et développer sa gestion des supports en Unités de Comptes.

LONDON & MUNICH & FRANCFORT-SUR-LE-MAIN & PARIS & LUXEMBOURG & DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), la plateforme technologique la plus complète pour la gestion des investissements, a annoncé aujourd'hui que Generali Deutschland AG avait choisi la plateforme CWAN pour piloter son activité Unités de Comptes de 40 milliards d'euros, unifiant ainsi les processus de quatre filiales et préparant le groupe à une croissance accélérée dans l'un des secteurs les plus dynamiques d'Europe.

Ce partenariat reflète l’anticipation d'une expansion sans précédent du marché. Le marché mondial de l'assurance liée aux unités de compte a atteint 906,9 milliards de dollars en 2023 et devrait croître de 10,9 % par an jusqu'en 2032, pour atteindre 2 300 milliards de dollars, selon Allied Market Research. Cette trajectoire de croissance crée un écart concurrentiel entre les assureurs capables de développer cette activité et ceux limités par des systèmes fragmentés à travers plusieurs juridictions européennes.

Dans le cadre d'un accord pluriannuel, Generali Deutschland pilotera le cycle de vie front-to-back des UC sur la plateforme CWAN. Ce déploiement unifié fournira des données en temps réel, des processus standardisés et des contrôles automatisés sur toute la chaine de vie des investissements en unités de compte, remplaçant une multitude de systèmes fragmentés et obsolètes, par un modèle opérationnel agile, transparent et efficace. La plateforme de CWAN garantit une conformité totale avec la réglementation européenne en constante évolution, notamment concernant DORA. Cela confère aux assureurs opérant à grande échelle un avantage considérable pour s'adapter aux changements réglementaires tout en gérant efficacement des flux et des volumes de transactions importants et en rationalisant la gestion des fonds sous-jacents.

« Les assureurs européens sont confrontés à une croissance exponentielle du marché et à une complexité réglementaire accrue », a déclaré Toralf Möller, responsable de la comptabilité des investissements chez Generali Deutschland AG. « CWAN nous fournit une infrastructure qui nous aidera à maximiser le potentiel de notre activité UC. L’automatisation de nos processus, combiné avec la dynamique actuelle du marché, nous permettra de dédier nos ressources à des initiatives stratégiques qui génèrent de la valeur pour nos clients. »

« Le marché européen des UC connaît une croissance rapide. Les assureurs ont donc besoin de solutions robustes et évolutives, capables de suivre le rythme de cette expansion », a déclaré Josef Sommeregger, responsable du marché assurantiel pour la région EMEA chez CWAN. « CWAN offre à Generali un modèle opérationnel unifié pour toutes ses filiales, afin de gérer au mieux l'augmentation rapide des entrées de capitaux, l'augmentation du volume des comptes gérés et les transactions quotidiennes. De plus, la plateforme permet aux assureurs de se conformer efficacement à toutes les exigences réglementaires dans un environnement multi-juridictionnel. »

Pour en savoir plus, contactez un expert à l'adresse www.cwan.com.

À propos de Generali Deutschland AG

En Allemagne, Generali est l'un des principaux groupes d'assurance sur le marché, avec un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros et plus de 9 millions de clients. Membre du groupe international Generali, Generali Allemagne opère dans les segments vie, santé et dommages avec les marques Generali, CosmosDirekt et Dialog. L'objectif de Generali est d'être un partenaire à vie pour ses clients, en leur proposant des solutions et des services innovants et personnalisés grâce à un excellent réseau de vente dans le domaine de la vente exclusive et directe ainsi que dans le canal des courtiers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.generali.de.

À propos de CWAN

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) transforme la gestion des investissements grâce à la plateforme cloud native la plus complète du secteur pour les investisseurs institutionnels. Alors que les systèmes traditionnels génèrent des risques, des erreurs et une fragmentation des données, l'architecture single-instance multi-tenant de CWAN fournit des données en temps réel et des informations basées sur l'IA sur tout le cycle de vie des investissements. La plateforme élimine les silos en intégrant la gestion de portefeuille, le trading, la comptabilité, la réconciliation, la gestion de rapports réglementaires, de la performance, de la conformité et l'analyse des risques dans un système unifié. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d'actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et gouvernements, CWAN gère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cwan.com.