フィッチ・ソリューションズ、Snowflake MarketplaceでAI対応クレジットデータを提供

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フィッチ・ソリューションズは、洞察、データ、アナリティクスを提供する世界有数のプロバイダーとして、AIデータクラウド企業のスノーフレークと協業し、フィッチ・ソリューションズの包括的なデータセットをSnowflake Marketplaceで提供することを発表しました。これにより、市場参加者と顧客は、スノーフレーク内でフィッチのクレジット・インテリジェンスに直接アクセスし、活用でき、分析をより迅速化し、最新のワークフローへの統合を容易にします。

Snowflake Marketplaceでは、米国の自動車ローン、無担保消費者ローン、ノンエージェンシーRMBSの各セクターを対象とする、フィッチ・レーティングスのクレジットデータと、フィッチ・ソリューションズ傘下のdv01が提供するローンレベルのパフォーマンス・ベンチマーク・データセットが利用可能になりました。今後は、Sustainable Fitch、CreditSights、BMIのデータを含む追加の提供も予定されています。これにより、将来的には顧客がスノーフレーク内でフィッチ・ソリューションズの全データ群に直接アクセスできるようになります。

フィッチ・ソリューションズ社長のレイチェル・ロイコ（Rachel Lojko）は、次のようにコメントしています。「データはすべてのAIの取り組みの要であり、顧客は、信頼できる洞察に基づき、容易にアクセスでき、イノベーションに対応できる基盤を期待しています。当社は、最も価値あるデータセットを、顧客が必要とする場所と時点で確実に利用できるようにしています。当社の提供モデルの進化は、企業がアナリティクスとAI戦略を加速させる中で、シームレスでクラウドネイティブなアクセスが求められていることを明確に反映しています。」

Snowflake Marketplaceで提供されるフィッチのデータセットは、標準化されたアナリティクスおよびAI対応形式で提供され、既存のスノーフレークをベースとするワークフローに独自データと併せてシームレスに統合できるよう設計されています。これにより、カスタム取り込みパイプラインの構築・維持が不要となり、新たなユースケースも実現できます。顧客は、厳格に検証された情報源に基づく透明性の高いデータを活用するという安心感のもと、インサイト獲得までの時間を短縮し、データのサイロ化を防ぎ、運用の複雑さを抑えられます。

スノーフレークの金融サービス・データクラウドパートナー担当シニア・マネジャーを務めるトム・グレイ氏は、次のように述べています。「フィッチ・ソリューションズはクレジット・インテリジェンスの主要な情報源であり、そのデータセットがSnowflake Marketplaceに加わることで、信頼できるデータプロバイダーのエコシステムが強化されます。今回の協業により、フィッチの豊富な知見がスノーフレークのAIデータクラウドにもたらされ、顧客は安全かつ確信を持ってインサイト獲得を拡大できます。」

Snowflake Marketplaceを通じて、dv01の消費者信用ベンチマークの無料トライアルが利用可能になりました。

フィッチ・ソリューションズについて

フィッチ・ソリューションズは、洞察、データ、アナリティクスの主要プロバイダーとして、投資戦略の策定を支え、リスク管理能力を強化し、戦略的機会の特定を支援することを目指しています。同社のアナリスト、弁護士、ジャーナリスト、エコノミストは、クレジット市場/リスクおよび個別クレジット、ESG、先進国・新興国市場、各業界セクターについて、深い洞察を提供しています。フィッチ・ソリューションズは、30か国で事業を展開する金融情報サービスのグローバルリーダーであるフィッチ・グループに属しています。同グループのオーナーはハースト（Hearst）です。詳細は fitchsolutions.com をご覧ください。

