Visa Direct e UnionPay International estenderanno la rete globale di movimento di denaro a miliardi di carte nella Cina continentale

SAN FRANCISCO e DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--Al Web Summit Qatar, Visa (NYSE:V) e UnionPay International (UPI) hanno annunciato un accordo per consentire il movimento transfrontaliero di denaro nella Cina continentale attraverso Visa Direct. Una volta implementato completamente, i clienti saranno in grado di inviare in modalità transfrontaliera rimesse e pagamenti da attività a consumatori a più del 95 percento dei titolari di carte di debito UnionPay International nella Cina continentale, attraverso un'unica connessione.

