Google、ユニバーサルな印刷・スキャン標準の推進に向け Mopria アライアンスに参加

米国、カリフォルニア州サンラモン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Mopria®アライアンスは、ユニバーサルな印刷・スキャン標準を提供するグローバルな非営利の会員組織であり、本日 Google がエグゼクティブメンバーとして参加したことを発表しました。これにより、印刷とスキャンのユニバーサル標準を提供するというアライアンスの使命は、さらに強化されます。Google の参加は、10年以上にわたり Mopria の印刷技術が Android デバイスに組み込まれ、また Chromebook で Mopria のスキャン技術がサポートされてきた、長期的な協力関係の上に築かれたものです。

Mopria アライアンス会長 Michael St. Laurent 氏は次のように述べています。

「創設メンバー4社から始まったひとつのアイデアが、いまでは世界中の何十億もの消費者と企業ユーザーを支えるグローバルアライアンスへと発展しました。Mopria は、世界の印刷・スキャンのあり方そのものを変えてきたのです。」 「今回 Google が Mopriaアライアンスへの参加を決定したことは、この歩みにおける新たな章の始まりを示すものであり、ユーザーがどのデバイスを使っていても、スムーズでユニバーサルな印刷・スキャン環境を提供するという私たちの使命をさらに強化します。これからも私たちは、ユーザー体験を簡素化し、クロスプラットフォームの互換性を高め、消費者と企業双方のニーズに応える標準づくりを進めていきます。」

Mopria と Google の協業はすでに、Android の標準印刷機能である Default Print Service を通じて、印刷機能を Android オペレーティングシステムの中核へと組み込み、数十億台のデバイスで印刷を標準機能として利用可能にしてきました。今回 Google がメンバーとして参加したことで、Mopriaは次世代のユニバーサル標準の策定に、これまで以上に積極的な役割を果たすことになります。これにより Mopria は、ますます高度に接続され急速に進化する技術環境において、数十億台のデバイスを対象に、直感的で使いやすく、そしてセキュアな印刷・スキャン体験を提供するための基盤をさらに強化していきます。

Google エンジニアリング シニアディレクター Gajanan Bhat 氏は次のようにコメントしています。

「Mopria アライアンスのエグゼクティブメンバーとして参加することは、次世代コンピューティングに向けて、印刷およびスキャン体験をよりシンプルかつモダンなものへ進化させるという Google のコミットメントを示すものです。Android や ChromeOS のエコシステムにとどまらず、印刷・スキャン全体の環境において、誰もが手間なく信頼して利用できる体験を実現するために、新たな標準の策定やイノベーションの推進に向けて Mopria アライアンスとの協力をさらに深めていくことを楽しみにしています。」

Google の参加により、Mopria アライアンスはAndroid、ChromeOS、Fire OSタブレット、Windowsなど、さまざまなプラットフォームにおいて、シームレスなクロスプラットフォーム互換性を確保するための取り組みをさらに強化していきます。Mopria の標準技術は、専用ドライバーやアプリを必要とせず、ブランド・デバイス・OS を問わず、ユーザーが簡単に印刷およびスキャンできる環境を実現します。現在 Mopria は、世界中で 50 億件以上のインストール実績を持ち、9,500 機種を超える認定製品、そして 1億2,000万台以上の認定プリンターおよびスキャナーで日々利用されています。

2013年にキヤノン、HP、サムスン、ゼロックスによって設立されたMopriaアライアンスは、世界のプリンターおよびスキャナー業界を代表する主要企業が参加する団体へと発展してきました。創設企業に加え、現在Mopriaアライアンスには、Adobe、アルプスアルパイン株式会社、ブラザー工業、DEX Imaging、エプソン、Fiery、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、Google、Katun Corporation、コニカミノルタ、京セラ、Lexmark、LRS Output Management, Microsoft、OKI、Pantum、PaperCut、Primax、Qualcomm、リコー、理想科学工業株式会社、SOFHA GmbH、東芝、Tungsten Automation、Vivo、Y Softなど、幅広い企業が参加しています。ユニバーサルな印刷およびスキャン標準の未来を共に創造することに関心のある企業は、mopria.org/ja/join-us にアクセスしてMopriaアライアンスへの参加方法をご確認ください。

Mopria®アライアンスについて

Mopria®アライアンスは、Mopria 認証デバイスを使用することで、誰もがシンプルかつシームレスに印刷・スキャンを行えるよう、ユニバーサルな標準を提供することを使命とする、世界の主要テクノロジー企業による非営利組織です。イノベーションの促進やクロスプラットフォーム互換性の向上に取り組んでおり、Mopria の印刷技術は 50 億台以上の Android™ デバイスに標準搭載され、Microsoft® Windows® にも対応しています。キヤノン、HP、サムスン、ゼロックスなどの企業をはじめ、Mopria 認証ソリューションは 9,500 機種を超えるプリンターに対応し、1 億 2,000 万台以上のデバイスとモバイル接続を実現しています。詳細はwww.mopria.org/jaをご覧ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。

Android、ChromeOS、およびGoogleは、Google LLCの商標です。

MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの商標です。