Fitch Solutions liefert KI-bereite Kreditdaten auf dem Snowflake Marketplace

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Fitch Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Marktinformationen, Daten und Analysen, gab heute eine Zusammenarbeit mit dem AI Data Cloud-Unternehmen Snowflake bekannt, um die umfassenden Datensätze von Fitch auf dem Snowflake Marketplace anzubieten. Dieses Angebot ermöglicht Marktteilnehmern und Kunden, direkt in Snowflake auf die Kreditinformationen von Fitch zuzugreifen und mit diesen zu arbeiten, was eine schnellere Analyse und einfachere Integration in moderne Arbeitsabläufe unterstützt.

Die Kreditdaten von Fitch Ratings und die Benchmark-Datensätze zur Performance auf Kreditebene von dv01, einem Unternehmen von Fitch Solutions, die die US-Sektoren Automobil, unbesicherte Verbraucherkredite und nicht-staatliche RMBS abdecken, sind jetzt auf dem Snowflake Marketplace verfügbar. Weitere Angebote wie Daten von Sustainable Fitch, CreditSights und BMI sind vorgesehen. Auf diese Weise können Kunden bald direkt in Snowflake auf das gesamte Universum von Fitch Solutions zugreifen.

„Daten stehen im Mittelpunkt jeder KI-Initiative, und unsere Kunden erwarten, dass diese Grundlage auf vertrauenswürdigen Erkenntnissen basiert – zugänglich und bereit für Innovationen“, sagte Rachel Lojko, Präsidentin von Fitch Solutions. „Wir stellen sicher, dass unsere wichtigsten Datensätze im richtigen Moment am richtigen Ort verfügbar sind, wo unsere Kunden sie benötigen. Diese Weiterentwicklung unseres Bereitstellungsmodells spiegelt die klare Kundennachfrage nach nahtlosem, Cloud-nativem Zugriff wider, da Unternehmen ihre Analyse- und KI-Strategien beschleunigen.“

Die über den Snowflake Marketplace verfügbaren Fitch-Datensätze werden in standardisierten, Analyse- und KI-bereiten Formaten geliefert und sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Snowflake-basierte Workflows integrieren lassen – zusammen mit proprietären Daten – ohne dass benutzerdefinierte Pipelines zur Datenaufnahme erstellt und gewartet werden müssen. Gleichzeitig erschließen sie neue Anwendungsfälle. Kunden beschleunigen die Gewinnung von Erkenntnissen, beseitigen Datensilos und reduzieren die operative Komplexität durch eine Zuversicht, die auf der Arbeit mit sorgfältig beschafften, transparenten Daten beruht.

„Fitch Solutions ist eine führende Quelle für Kreditinformationen, und die Bereitstellung ihrer Datensätze auf dem Snowflake Marketplace stärkt unser Ökosystem vertrauenswürdiger Datenanbieter“, sagte Tom Gray, Senior Manager, Financial Services Data Cloud Partners, Snowflake. „Diese Zusammenarbeit bringt die tiefgreifende Expertise von Fitch in die Snowflake AI Data Cloud ein und hilft Kunden dabei, Erkenntnisse sicher und zuversichtlich zu skalieren.“

Kostenlose Testversionen der dv01-Verbraucherkredit-Benchmarks sind jetzt über den Snowflake Marketplace verfügbar.

Über Fitch Solutions:

Fitch Solutions, ein führender Anbieter von Einblicken, Daten und Analysen, zielt darauf ab, Informationen für Anlagestrategien bereitzustellen, die Fähigkeiten im Risikomanagement zu stärken und strategische Gelegenheiten zu identifizieren. Die Analysten, Juristen, Journalisten und Ökonomen des Unternehmens bieten tiefgreifende Einblicke in Kreditmärkte und deren Risiken sowie in Einzelkredite, ESG-Berichte, entwickelte und aufkommende Märkte und Branchensektoren. Fitch Solutions ist Teil der Fitch Group, einem weltweit führenden Anbieter von Finanzinformationsdiensten mit Niederlassungen in 30 Ländern. Die Fitch Group gehört zu Hearst. Weitere Informationen finden Sie unter fitchsolutions.com.

