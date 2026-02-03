-

Fitch Solutions offre dati sul credito pronti per l'IA su Snowflake Marketplace

L'accesso diretto a Fitch Ratings e ai set di dati dv01 è attualmente disponibile su Snowflake Marketplace per accelerare la creazione di modelli finanziari

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Fitch Solutions, un fornitore leader globale di informazioni, dati e analisi, oggi ha annunciato una collaborazione con Snowflake, la società di AI Data Cloud, per fornire i set di dati completi di Fitch su Snowflake Marketplace. L'offerta permetterà ai partecipanti del mercato e ai clienti di accedere e lavorare con le informazioni sul credito di Fitch direttamente in Snowflake, supportando l'analisi più rapida e l'integrazione più semplice nei moderni flussi di lavoro.

I dati sul credito di Fitch Ratings e i set di dati di riferimento sulle prestazioni a livello di prestiti forniti da dv01, una società di Fitch Solutions che comprendono i settori automobilistico, dei prestiti al consumo non garantiti e dei titoli RMBS non garantiti da agenzie negli Stati Uniti, sono ora disponibili su Snowflake Marketplace.

