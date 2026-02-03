Andersen Consulting新增合作公司Saratoga Software

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過新增合作公司Saratoga Software進一步強化數位化轉型服務能力，後者是一家軟體交付與專業技術解決方案供應商。

Saratoga Software成立於1998年，為企業——尤其是金融服務和金融科技領域的企業——提供全方位服務，包括客製化軟體設計與開發、業務分析、平台整合與支援、品質保證、專案管理，以及資料工程和商業情報。公司在南非和英國設有辦事處，同時專長於AI和機器學習解決方案，以及雲端移轉、客戶溝通管理以及策略性技術諮詢服務。

Saratoga Software執行董事長Anthony Robinson表示：「我們的團隊擁有深厚的工程專業知識、豐富的業界資歷，以及經過檢驗的複雜問題解決能力——這些特質讓我們成為客戶信賴的顧問。與Andersen Consulting這樣的機構合作是順理成章的下一步，使我們能夠與志同道合的專業人士攜手，在企業利用新興技術、重塑營運模式以及為長期成功做好準備的過程中，發揮更大的影響力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Saratoga Software擁有數十年的技術交付實務經驗和卓越的顧問服務能力。他們在AI、雲端移轉和技術諮詢領域的廣泛專長與我們的全方位顧問服務形成互補，使我們能夠協助客戶充滿信心地引領轉型。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。