Energy Vault annuncia l'assegnazione di un contratto di fornitura energetica a lungo termine da 100 MW / 870 MWh al suo partner di sviluppo in Australia
Il partner di sviluppo di Energy Vault in Australia, Bridge Energy, si è assicurato un contratto di fornitura energetica a lungo termine (LTESA, Long-Term Energy Service Agreement) della durata di 14 anni per il progetto EBOR Battery Energy Storage System (BESS) (100 MW / 870 MWh), parte del programma NSW Electricity Infrastructure Roadmap
Energy Vault detiene l'opzione esclusiva di acquisto e realizzazione del progetto da 310 milioni di dollari australiani, avendo sostenuto Bridge nell'intera fase di sviluppo iniziale
Il progetto utilizzerà la tecnologia proprietaria B-VAULT™ e il software Vault-OS™ Energy Management System di Energy Vault per fornire la capacità fondamentale di rafforzamento della rete
Nel 2025, Energy Vault ha rilevato il progetto Stoney Creek da 125 MW / 1.000 MWh in New South Wales, anch'esso con un LTESA, mentre la società estende rapidamente la propria presenza in Australia
WESTLAKE VILLAGE, Calif. e EBOR, Australia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), leader nelle soluzioni di accumulo di energia sostenibile su scala industriale, e Bridge Energy Pty Ltd (“Bridge Energy”), uno sviluppatore australiano che chiude il divario tra combustibili fossili ed energia rinnovabile, oggi hanno annunciato che AusEnergy Services ha assegnato un Long-Term Energy Service Agreement (LTESA) a Ebor Battery Energy Storage System (BESS).
