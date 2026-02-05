-

Energy Vault annuncia l'assegnazione di un contratto di fornitura energetica a lungo termine da 100 MW / 870 MWh al suo partner di sviluppo in Australia

Il partner di sviluppo di Energy Vault in Australia, Bridge Energy, si è assicurato un contratto di fornitura energetica a lungo termine (LTESA, Long-Term Energy Service Agreement) della durata di 14 anni per il progetto EBOR Battery Energy Storage System (BESS) (100 MW / 870 MWh), parte del programma NSW Electricity Infrastructure Roadmap

Energy Vault detiene l'opzione esclusiva di acquisto e realizzazione del progetto da 310 milioni di dollari australiani, avendo sostenuto Bridge nell'intera fase di sviluppo iniziale

Il progetto utilizzerà la tecnologia proprietaria B-VAULT™ e il software Vault-OS™ Energy Management System di Energy Vault per fornire la capacità fondamentale di rafforzamento della rete

Nel 2025, Energy Vault ha rilevato il progetto Stoney Creek da 125 MW / 1.000 MWh in New South Wales, anch'esso con un LTESA, mentre la società estende rapidamente la propria presenza in Australia

WESTLAKE VILLAGE, Calif. e EBOR, Australia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), leader nelle soluzioni di accumulo di energia sostenibile su scala industriale, e Bridge Energy Pty Ltd (“Bridge Energy”), uno sviluppatore australiano che chiude il divario tra combustibili fossili ed energia rinnovabile, oggi hanno annunciato che AusEnergy Services ha assegnato un Long-Term Energy Service Agreement (LTESA) a Ebor Battery Energy Storage System (BESS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Energy Vault - Contatti
Investitori
energyvaultIR@icrinc.com

Media
media@energyvault.com

Industry:

Energy Vault Holdings, Inc.

NYSE:NRGV
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Energy Vault - Contatti
Investitori
energyvaultIR@icrinc.com

Media
media@energyvault.com

More News From Energy Vault Holdings, Inc.

Riassunto: Energy Vault effettua l'accesso sul mercato svizzero con la firma di contratti di distribuzione di B-VAULT™ per progetti Schindler ed Energie Wettingen, e il lancio del prodotto FlexGrid per applicazioni urbane e di utilità

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o l'"Azienda"), leader globale in soluzioni di accumulo di energia a livello di rete, ha annunciato oggi il suo ingresso formale sul mercato svizzero con il lancio di FlexGrid, un prodotto sviluppato per i clienti C&I basato su una nuova configurazione della sua piattaforma di sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) B-VAULT progettata per applicazioni industriali, commerciali e d...

Riassunto: Energy Vault, la turca Astor Enerji lanciano una collaborazione strategica globale con installazioni di BESS per un totale di 2 GWh e l'acquisto di 1 GW di trasformatori da Astor Enerji

WESTLAKE VILLAGE, Calif. e ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), un leader globale nelle soluzioni energetiche su scala di rete, e Astor Enerji (BIST: ASTOR), un produttore leader mondiale di trasformatori elettrici di alta qualità e di apparecchiature ad alta tensione, oggi ha annunciato la firma di un Accordo strategico globale per rafforzare le catene di fornitura globale per i sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS) e accelerare la distribuzione di...

Riassunto: Energy Vault riceve l'approvazione finale del FIRB e completa l'acquisizione del BESS di Stoney Creek da 125 MW/1.000 MWh in Australia

WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), un leader globale nelle soluzioni per lo stoccaggio di energia su scala di rete elettrica, oggi ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione del Foreign Investment Review Board (FIRB) e di aver completato l'acquisizione del progetto Stoney Creek Battery Energy Storage System (BESS, Sistema di stoccaggio dell’energia di batterie) nel nord del Nuovo Galles del Sud. Il testo originale del present...
Back to Newsroom