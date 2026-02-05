-

Murata publiceert technologiegids om de stroomstabiliteit in AI-gestuurde datacenters te verbeteren

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) heeft een nieuwe technologiehandleiding gelanceerd met de titel: 'Optimalisatie van stroomvoorzieningsnetwerken voor AI-servers in datacenters van de volgende generatie'. De handleiding is beschikbaar op de website van het bedrijf en introduceert specifieke oplossingen voor de optimalisatie van stroomvoorzieningsnetwerken voor AI-servers die de stroomstabiliteit verbeteren en stroomverliezen in de datacenterinfrastructuur verminderen.

De handleiding gaat in op de snelle vooruitgang en acceptatie van AI, een trend die wereldwijd leidt tot de voortdurende uitrol van nieuwe datacenters. Naarmate de industrie evolueert naar hogere bedrijfsspanningen en een grotere apparatuurdichtheid, is het totale stroomverbruik toegenomen. Stabiele stroomvoorziening is daarom nu een cruciaal zakelijk vraagstuk voor datacenterbeheerders.

