村田發布《資料中心用AI伺服器電源供給網路效率化技術指南》 助力資料中心電力穩定化

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 株式會社村田製作所（TOKYO: 6981）（以下簡稱「村田」）發布資料中心用AI伺服器電源供給網路效率化相關技術指南(1)(2)（以下簡稱「本指南」）。

本指南內含村田專為AI伺服器推出的電源供給網路效率化解決方案，有助於提升AI資料中心的電力穩定性。本指南可透過村田官方網站瀏覽。

(1) 技術指南：說明與介紹技術與產品概要至應用方法的資料。 (2) 本指南以英文形式提供。 Expand

近年來，隨著AI迅速發展與普及，全球各地的資料中心建設持續擴張。同時，相關設備與元件呈現高電壓化、高密度化的趨勢疊加，預期今後電力消耗量仍將繼續擴大。

本指南聚焦於資料中心的電源電路設計，介紹市場動向、電力供給相關的技術趨勢與課題，以及針對這些課題的村田解決方案。

透過實現電源電路的電力穩定化，村田推出的解決方案將能助力降低AI伺服器的電力損耗。

本指南的構成

市場概況

包含功耗的組成、電源供應線路中的技術趨勢與課題等。

市場課題與解決方案

電源供應線路設計中需要考量的重要要點。

透過電源配置的演進，實現電力穩定化並降低電力損耗。

村田解決方案

可因應持續演進的電力供給方式之多樣化產品陣容。

運用解析技術，支援元件的佈局與選型。

覆蓋全球的供給與支援網路。

主要對象產品

積層陶瓷電容（MLCC）

矽電容

聚合物鋁電解電容

電感器

片狀鐵氧體磁珠

熱敏電阻

村田以積層陶瓷電容為代表，提供多種電子元件，並透過國際化的供應體系以及設計階段的多方面支援，為資料中心相關課題解決作出貢獻。

洽詢

有關本指南的洽詢，請點此處。

關於村田製作所

村田製作所是一家國際綜合電子元器件製造商，主要從事以陶瓷為基礎的電子元器件的開發、生產和銷售業務。透過自身開發所積累的材料與工藝開發、商品設計、生產技術基礎，致力於創造獨特產品，並提供支援軟體和分析評估，為電子社會的發展做出貢獻。