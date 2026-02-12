GigaDevice expandiert seine Präsenz in Europa durch Partnerschaft mit SEMITRON für die DACH-Region

PEKING und MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCU), Sensoren und analoge Produkte spezialisiert ist, hat eine Vertriebsvereinbarung mit SEMITRON geschlossen – einem führenden Distributor für elektronische Komponenten, der sich auf die DACH-Region konzentriert.

Die Vereinbarung sieht vor, dass SEMITRON die führenden Flash-, MCU-, Stromversorgungs- und Sensorproduktreihen von GigaDevice bereitstellt und Kunden aus den Segmenten Industrie, Automobil und Kommunikationstechnologie mit technischen Supportleistungen vor Ort unterstützt. Insbesondere bietet SEMITRON professionelle Testhausdienstleistungen, technisches Know-how sowie lokale Expertise und Supportleistungen an.

Mit dieser Partnerschaft baut GigaDevice seine Präsenz in diesem wichtigen europäischen Markt weiter aus und verfügt nun über ein lokales Supportangebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Jürgen Rohland, Managing Director bei der SEMITRON W. Röck GmbH, erklärt: „Mit GigaDevice gewinnen wir einen starken Technologieführer als Partner, der unser bestehendes Angebot perfekt ergänzt und unseren Kunden neue Möglichkeiten in zahlreichen Anwendungsbereichen eröffnet.“

Andreas Wemmer, Director Sales EMEA bei GigaDevice, ergänzt: „Die Kooperation mit SEMITRON schafft eine hervorragende Plattform, um unsere Präsenz im DACH-Markt zu stärken. Das Unternehmen genießt einen ausgezeichneten Ruf, ist sehr vertrauenswürdig und blickt auf eine 50-jährige Geschichte herausragender Dienstleistungen zurück. Es wird unseren Kunden in der Region den bestmöglichen Service anbieten können.“

Über GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und hat seitdem seine internationale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2025 wurde der globale Hauptsitz in Singapur gegründet. Heute unterhält GigaDevice Niederlassungen in zahlreichen Ländern und Regionen und bietet seinen Kunden lokalisierten Support vor Ort. GigaDevice hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Ökosystem mit wichtigen Produktlinien – Flash-Speicher, MCU, Sensoren und Analogtechnik – als treibende Kraft aufzubauen und bietet eine breite Palette an Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation. GigaDevice hat die Zertifizierung nach ISO 26262:2018 für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie (ASIL D), die Produktzertifizierung nach IEC 61508 für funktionale Sicherheit sowie die Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und Duns erhalten. In unserem ständigen Bestreben, unser Technologieangebot für Kunden zu erweitern, hat GigaDevice auch strategische Allianzen mit führenden Foundries, Montage- und Testwerken geschlossen, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.gigadevice.com

Über SEMITRON

Die SEMITRON W. Röck GmbH mit Sitz in Küssaberg ist seit 1975 ein führender Vertriebshändler für Halbleiter- und Elektroniklösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben seinem umfangreichen Produktportfolio bietet SEMITRON professionelle Testhausdienstleistungen, technisches Know-how und Support vor Ort und unterstützt Kunden aus Industrie, Automobil, Kommunikation und Medizintechnik.

*GigaDevice, GD32 und deren Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.