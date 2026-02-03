-

Andersen Consulting erweitert sein Netzwerk um das Partnerunternehmen Saratoga Software

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stärkt sein Angebot im Bereich der digitalen Transformation durch die Aufnahme des Partnerunternehmens Saratoga Software, einem Anbieter von Software-Lieferungen und spezialisierten Technologielösungen.

Saratoga Software wurde 1998 gegründet und bietet Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech, ein umfassendes Dienstleistungsangebot, darunter kundenspezifische Softwareentwicklung, Geschäftsanalyse, Plattformintegration und -support, Qualitätssicherung, Projektmanagement sowie Datenverarbeitung und Business Intelligence. Das Unternehmen mit Niederlassungen in Südafrika und Großbritannien ist außerdem auf KI- und Machine-Learning-Lösungen sowie Cloud-Migration, Kundenkommunikationsmanagement und strategische Technologieberatung spezialisiert.

„Unser Team verfügt über fundiertes technisches Fachwissen, langjährige Erfahrung und eine nachgewiesene Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen – Eigenschaften, die uns zu vertrauenswürdigen Beratern für unsere Kunden machen“, sagte Anthony Robinson, Executive Chairman von Saratoga Software. „Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie Andersen Consulting ist ein logischer Schritt nach vorne, der es uns ermöglicht, mit gleichgesinnten Fachleuten in Kontakt zu treten und noch mehr Einfluss zu nehmen, wenn Unternehmen neue Technologien nutzen, ihre Abläufe neu gestalten und sich für langfristigen Erfolg positionieren.“

„Saratoga Software bringt jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Bereitstellung von Technologien und exzellente Beratungsleistungen mit“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Das breite Spektrum an Fachwissen in den Bereichen KI, Cloud-Migration und Technologieberatung ergänzt unser Full-Service-Beratungsangebot und ermöglicht es uns, unseren Kunden dabei zu helfen, den Wandel mit Zuversicht anzugehen.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

