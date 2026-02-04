Hoffmann Green envisage le triplement  de son activité dans les énergies renouvelables grâce au renforcement de son partenariat avec Bio Build

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renforcement de son partenariat stratégique avec Bio Build, spécialiste reconnu des infrastructures dédiées aux énergies renouvelables. Cette nouvelle étape renforce le positionnement d’Hoffmann Green comme acteur de premier plan sur ce marché stratégique.

Bio Build, partenaire de référence pour les infrastructures éoliennes

Bio Build accompagne les développeurs et exploitants de parcs éoliens dans la réalisation de fondations et d’ouvrages complexes, en intégrant des exigences techniques, environnementales et réglementaires élevées. Grâce à sa connaissance fine du marché et à son rôle d’apporteur d’affaires, Bio Build collabore avec de nombreux acteurs majeurs de la filière éolienne et contribue activement au déploiement de projets éoliens, en France comme à l’international.

La collaboration entre Hoffmann Green et Bio Build s’est illustrée par une première mondiale : la réalisation de la première fondation d’éolienne intégrant un ciment décarboné 0 % clinker à Jazeneuil en 2024. Conforté par cette première expérience, Bio Build a poursuivi la collaboration en 2025, avec la réalisation de plus de 20 fondations d’éoliennes en France.

L’expertise technique de Hoffmann Green dans le secteur a été renforcée par l’obtention d’un Avis Technique (ATEc) pour les fondations d’éoliennes, attestant que ses ciments répondent aux exigences les plus élevées en matière de durabilité, de sécurité et de performance.

Renouvellement du partenariat et perspectives de long terme

Forts de ces réalisations, Hoffmann Green et Bio Build ont décidé de prolonger leur partenariat sur le long terme. Cette collaboration traduit une ambition commune : accompagner durablement la croissance du marché éolien avec des solutions décarbonées.

Le nombre de fondations d’éoliennes intégrant les ciments décarbonés 0 % clinker de Hoffmann Green devrait au minimum tripler en 2026 par rapport à 2025, pour atteindre entre 60 et 100 fondations. Ces projets, représentant des volumes significatifs, traduisent l’accélération du déploiement à grande échelle des solutions décarbonées Hoffmann Green dans le secteur des énergies renouvelables, appelé à occuper une place croissante dans les volumes d’activité de la société.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec Bio Build, qui nous permet de réaliser des chantiers à fort volume, de contribuer à la décarbonation de la construction des éoliennes et de renforcer notre position comme acteur de référence du secteur. »

Mélaine Besse, Présidente de Bio Build, ajoute : « Réduire l’empreinte carbone des projets ENR est une nécessité pour nos filières et pour la transition écologique. Il était donc naturel pour Bio Build de consolider son partenariat avec Hoffmann Green, avec qui nous partageons une vision partagée d’une construction durable et responsable. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE BIO BUILD

Bio Build est un acteur reconnu du génie civil appliqué aux énergies renouvelables, spécialisé dans la conception et la réalisation d’infrastructures pour les parcs éoliens. L’entreprise accompagne les développeurs et exploitants dans la construction de fondations et d’ouvrages complexes, en intégrant des exigences techniques, environnementales et réglementaires élevées.

Grâce à son expertise technique, sa connaissance fine du marché et son rôle d’apporteur d’affaires, Bio Build collabore avec de nombreux acteurs majeurs du secteur et contribue activement au déploiement de projets éoliens à grande échelle, en France et à l’international. L’entreprise est reconnue pour son engagement envers la durabilité, l’efficacité et l’innovation dans la construction d’infrastructures à faible impact environnemental.

Pour plus d’informations : https://www.Bio Build.fr/