Andersen Consulting incorpora a la empresa colaboradora Saratoga Software

Andersen Consulting refuerza su oferta de transformación digital con la incorporación de la empresa colaboradora Saratoga Software, proveedora de soluciones tecnológicas especializadas y de entrega de software.

Fundada en el año 1998, Saratoga Software ofrece a las empresas, especialmente en los sectores de servicios financieros y tecnología financiera, un conjunto completo de servicios, que incluyen diseño y desarrollo de software personalizado, análisis empresarial, integración y soporte de plataformas, control de calidad, gestión de proyectos e ingeniería de datos e inteligencia empresarial. Con oficinas en Sudáfrica y el Reino Unido, la empresa también se especializa en soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático, así como en migración a la nube, gestión de la comunicación con los clientes y servicios de asesoramiento tecnológico estratégico.

"Nuestro equipo aporta una profunda experiencia en ingeniería, antigüedad y una capacidad probada para resolver problemas complejos, cualidades que nos convierten en asesores de confianza para nuestros clientes", afirmó Anthony Robinson, presidente ejecutivo de Saratoga Software. "Colaborar con una organización como Andersen Consulting es un paso adelante natural, que nos permite conectar con profesionales afines y lograr un impacto aún mayor a medida que las empresas aprovechan las tecnologías emergentes, reimaginan sus operaciones y se posicionan para el éxito a largo plazo".

"Saratoga Software aporta décadas de experiencia práctica en el suministro de servicios tecnológicos y en el asesoramiento de excelencia", afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Su amplia experiencia en inteligencia artificial, migración a la nube y asesoramiento tecnológico complementa nuestra oferta de servicios de consultoría integral, lo que nos permite ayudar a los clientes a liderar la transformación con confianza".

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, y ofrece servicios de consultoría, fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

