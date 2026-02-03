SLB ontvangt contract voor geïntegreerde ontwikkeling van het Mutriba-veld in Koeweit

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde technologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat Kuwait Oil Company een geïntegreerd contract ter waarde van $ 1,5 miljard heeft toegekend aan SLB voor een periode van vijf jaar voor het Mutriba-veld in Koeweit, inclusief ontwerp, ontwikkeling en productiebeheer.

De werkzaamheden bouwen voort op de kennis van SLB van de ondergrond van het Mutriba-veld en ondersteunen de plannings- en uitvoeringsfase onder diepere, technisch veeleisende reservoircondities. Het contract omvat de ontwikkeling van reservoirs met hoge druk en hoge temperatuur en een hoog zwavelgehalte, wat een uitgebreidere reikwijdte en verantwoordelijkheid voor SLB met zich meebrengt naarmate de werkzaamheden aan het Mutriba-veld vorderen.

