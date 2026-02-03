-

SLB ontvangt contract voor geïntegreerde ontwikkeling van het Mutriba-veld in Koeweit

Kuwait Oil Company kent SLB een vijfjarig contract toe voor de volgende fase van de ontwikkeling van het Mutriba-veld

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde technologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat Kuwait Oil Company een geïntegreerd contract ter waarde van $ 1,5 miljard heeft toegekend aan SLB voor een periode van vijf jaar voor het Mutriba-veld in Koeweit, inclusief ontwerp, ontwikkeling en productiebeheer.

De werkzaamheden bouwen voort op de kennis van SLB van de ondergrond van het Mutriba-veld en ondersteunen de plannings- en uitvoeringsfase onder diepere, technisch veeleisende reservoircondities. Het contract omvat de ontwikkeling van reservoirs met hoge druk en hoge temperatuur en een hoog zwavelgehalte, wat een uitgebreidere reikwijdte en verantwoordelijkheid voor SLB met zich meebrengt naarmate de werkzaamheden aan het Mutriba-veld vorderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

