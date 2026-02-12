GigaDevice breidt zijn Europese aanwezigheid uit met een SEMITRON-partnerschap voor de DACH-regio

BEIJING & MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, een toonaangevend halfgeleiderbedrijf dat gespecialiseerd is in flashgeheugen, 32-bit microcontrollers (MCU's), sensoren en analoge producten, heeft een distributieovereenkomst gesloten met SEMITRON, een toonaangevende distributeur van elektronische componenten die zich richt op de DACH-regio.

Onder de overeenkomst zal SEMITRON zowel de toonaangevende Flash-, MCU-, stroom- en sensorproductlijnen van GigaDevice leveren als ondersteuning bieden op het gebied van veldtoepassingen aan klanten in de industriële, automobiel- en communicatietechnologiesector. SEMITRON biedt overwegend professionele testhouse-diensten, technische knowhow en plaatselijke expertise en ondersteuning.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.