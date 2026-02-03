Fitch Solutions fornece dados de crédito prontos para IA no Snowflake Marketplace

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Fitch Solutions, fornecedora líder global de insights, dados e análises, anunciou hoje uma colaboração com a Snowflake, empresa de nuvem de dados de IA, para fornecer conjuntos de dados abrangentes da Fitch no Snowflake Marketplace. Esta oferta permitirá que os participantes do mercado e os clientes acessem e trabalhem com a inteligência de crédito da Fitch diretamente no Snowflake, apoiando uma análise mais rápida e uma integração mais simples em fluxos de trabalho modernos.

Os dados de crédito da Fitch Ratings e os conjuntos de dados de referência de desempenho em nível de empréstimo da dv01, uma empresa da Fitch Solutions, abrangendo os setores automotivo, de crédito ao consumidor sem garantia e RMBS não governamental dos EUA, estão agora disponíveis no Snowflake Marketplace. Outras ofertas serão disponibilizadas posteriormente, incluindo dados da Sustainable Fitch, CreditSights e BMI. Com o tempo, isso permitirá que os clientes acessem todo o universo da Fitch Solutions diretamente no Snowflake.

“Os dados estão no centro de toda iniciativa de IA, e nossos clientes esperam que essa base seja construída sobre insights confiáveis — acessíveis e prontos para a inovação”, afirmou Rachel Lojko, presidente da Fitch Solutions. “Estamos garantindo que nossos conjuntos de dados mais valiosos estejam disponíveis quando e onde nossos clientes precisarem. Essa evolução em nosso modelo de entrega reflete uma demanda clara dos clientes por acesso nativo em nuvem e sem fricções, à medida que as empresas aceleram suas estratégias de analytics e IA.”

Disponibilizados em formatos padronizados, prontos para análise e inteligência artificial, os conjuntos de dados da Fitch, acessíveis pelo Snowflake Marketplace, são projetados para se integrarem perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes baseados no Snowflake — juntamente com dados proprietários — sem a necessidade de criar ou manter pipelines de ingestão personalizados, além de desbloquear novos casos de uso. Os clientes aceleram a obtenção de insights, eliminam silos de dados e reduzem a complexidade operacional com a confiança que advém de trabalhar com dados transparentes e rigorosamente obtidos.

“A Fitch Solutions é uma fonte líder em inteligência de crédito, e levar seus conjuntos de dados ao Snowflake Marketplace fortalece nosso ecossistema de provedores de dados confiáveis”, afirmou Tom Gray, gerente sênior de parceiros do Financial Services Data Cloud da Snowflake. “Essa colaboração leva a profundidade da expertise da Fitch para o Snowflake AI Data Cloud, ajudando os clientes a escalar insights com segurança e confiança.”

Avaliações gratuitas agora estão disponíveis para os benchmarks de crédito ao consumidor DV01 por meio do Snowflake Marketplace.

Sobre a Fitch Solutions:

A Fitch Solutions, líder no fornecimento de insights, dados e análises, tem como objetivo fundamentar estratégias de investimento, fortalecer as capacidades de gestão de riscos e ajudar a identificar oportunidades estratégicas. Seus analistas, advogados, jornalistas e economistas oferecem perspectivas aprofundadas sobre mercados de crédito/risco e créditos individuais, ESG, mercados desenvolvidos e emergentes e setores da indústria. A Fitch Solutions faz parte do Fitch Group, líder global em serviços de informação financeira com operações em 30 países. O Fitch Group pertence à Hearst. Informações adicionais podem ser encontradas em fitchsolutions.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.