Murata publie un guide technologique visant à améliorer la stabilité de l’alimentation électrique dans les centres de données basés sur l’IA

KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO : 6981) (ISIN : JP3914400001) a publié un nouveau guide technologique intitulé : « Optimisation des réseaux d’alimentation électrique pour les serveurs IA dans les centres de données de nouvelle génération ». Disponible sur le site Web de la société, ce guide présente des solutions spécifiques d’optimisation des réseaux d’alimentation électrique pour les serveurs IA qui améliorent la stabilité de l’alimentation et réduisent les pertes d’énergie dans l’infrastructure des centres de données.

Le guide aborde l’évolution rapide et l’adoption de l’IA, une tendance qui entraîne le déploiement continu de nouveaux centres de données dans le monde entier. Alors que l’industrie s’oriente vers des opérations à plus haute tension et une densité d’équipements accrue, l’augmentation de la consommation d’énergie globale qui en résulte a fait de la stabilité de l’alimentation électrique un enjeu commercial crucial pour les opérateurs de centres de données. Par conséquent, le guide se concentre sur la conception des circuits d’alimentation pour les centres de données, en fournissant un aperçu détaillé des tendances du marché, des technologies en évolution dans le domaine de l’alimentation électrique et des principaux défis auxquels le secteur est actuellement confronté.

Afin d’aider les ingénieurs et les concepteurs, ce guide est structuré de manière à fournir une vue d’ensemble du marché qui décompose la consommation d’énergie et les tendances technologiques au sein des lignes électriques. Il aborde également les défis du marché et les solutions possibles en examinant les considérations clés dans la conception des lignes électriques et en explorant comment l’évolution des architectures de placement de l’alimentation peut faciliter la stabilisation de l’alimentation et la réduction des pertes.

Murata soutient ces améliorations architecturales avec une large gamme de produits qui répondent aux méthodes d’alimentation électrique avancées et en constante évolution, notamment les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), les condensateurs au silicium, les condensateurs électrolytiques en aluminium polymère, les inductances, les perles de ferrite à puce et les thermistances. De plus, la société fournit une assistance complète lors de la phase de conception, en utilisant des technologies d’analyse avancées pour aider au placement et à la sélection des composants. S’appuyant sur un réseau mondial solide d’approvisionnement et d’assistance, Murata continue d’apporter une valeur ajoutée tangible en résolvant les défis liés à l’alimentation électrique dans les centres de données.

Pour télécharger le guide technique, veuillez suivre ce lien :

Optimisation des réseaux d’alimentation électrique pour les serveurs IA dans les centres de données de nouvelle génération

À propos de Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la vente de composants électroniques passifs à base de céramique et de solutions, modules de communication et modules d’alimentation électrique. Murata s’engage dans le développement de matériaux électroniques avancés et de modules multifonctionnels de pointe à haute densité. La société emploie du personnel et possède des sites de production dans le monde entier.

