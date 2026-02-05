Energy Vault kent een langetermijnovereenkomst voor energiediensten van 100 MW / 870 MWh toe aan zijn ontwikkelingspartner in Australië

Bridge Energy, de ontwikkelingspartner van Energy Vault in Australië, heeft een 14-jarige langetermijnovereenkomst voor energiediensten (LTESA) gesloten voor het EBOR-project voor batterij-energieopslagsystemen (BESS) (100 MW / 870 MWh), in het kader van de NSW Electricity Infrastructure Roadmap

Energy Vault heeft de exclusieve optie om het project ter waarde van 310 miljoen Australische dollar te verwerven en te bouwen, nadat het Bridge in de vroege ontwikkelingsfase heeft ondersteund

Het project zal gebruikmaken van Energy Vault's eigen B-VAULT™-technologie en Vault-OS™-energiebeheersysteemsoftware om essentiële netversterkende capaciteit te bieden

Energy Vault heeft in 2025 het Stoney Creek 125 MW / 1.000 MWh-project in New South Wales, ook met een LTESA, binnengehaald, terwijl Energy Vault zijn aanwezigheid in Australië snel uitbreidt