Andersen Consulting accueille la société collaboratrice Saratoga Software

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce l'offre de transformation numérique avec l'ajout de la société collaboratrice Saratoga Software, un fournisseur de solutions de livraison de logiciels et de technologies spécialisées.

Créé en 1998, Saratoga Software fournit aux entreprises, en particulier dans les secteurs des services financiers et de la fintech, une gamme complète de services, y compris la conception et le développement de logiciels personnalisés, l'analyse commerciale, l'intégration et le support de la plateforme, l'assurance qualité, la gestion de projet, l'ingénierie des données et la veille commerciale. Avec des bureaux en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, la société se spécialise également dans les solutions d'IA et d'apprentissage automatique, ainsi que dans la migration vers le cloud, la gestion de la communication client et les services de conseil en technologie stratégique.

« Notre équipe apporte une expertise approfondie en ingénierie, une ancienneté et une capacité avérée à résoudre des problèmes complexes, qualités qui font de nous des conseillers de confiance pour nos clients », déclare Anthony Robinson, président exécutif de Saratoga Software. « La collaboration avec une organisation telle qu’Andersen Consulting est une avancée naturelle, qui nous permet de nouer des liens avec des professionnels partageant les mêmes valeurs et d’avoir un impact encore plus important à mesure que les entreprises exploitent les technologies émergentes, réinventent leurs activités et se positionnent en vue d’un succès à long terme. »

« Saratoga Software apporte des décennies de fourniture de technologies pratiques et d’excellence en matière de conseil », déclare Mark L. Vorsatz, président et CEO mondial d’Andersen. « Leur vaste expertise en matière d’IA, de migration vers l’informatique cloud et de conseil technologique complète nos offres de services de conseil complets, ce qui nous permet d’aider les clients à mener la transformation en toute confiance. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.