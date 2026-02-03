-

Fitch Solutions在Snowflake Marketplace上提供AI就绪的信用数据

现可通过Snowflake Marketplace直接访问Fitch Ratings和dv01数据集，从而加速财务建模

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的洞察、数据和分析供应商Fitch Solutions今日宣布与人工智能数据云公司Snowflake达成合作协议，将Fitch的完整数据集上线Snowflake Marketplace。此举将使市场参与者和客户能够直接在Snowflake平台内访问和使用Fitch的信用情报，以支持更快速的分析，并简化现代工作流程中的集成操作。

Fitch Ratings的信用数据及贷款级表现基准数据集现已登陆Snowflake Marketplace平台，该数据集由Fitch Solutions旗下公司dv01提供，涵盖美国汽车贷款、无担保消费贷款及非机构住宅地产抵押贷款支持证券（RMBS）。未来还将陆续上线更多产品，包括来自Sustainable Fitch、CreditSights和BMI的数据。最终，客户将能够直接在Snowflake平台访问Fitch Solutions的所有数据。

“数据是所有人工智能项目的核心，我们的客户期待这一基础能够建立在值得信赖的洞察之上，易于获取且随时可用于创新。”Fitch Solutions总裁Rachel Lojko表示，“我们确保客户在需要时，随时随地都能获取我们最有价值的数据集。这种交付模式的演进反映了随着企业加速推进其分析和人工智能战略，客户对无缝、云原生访问有着明确需求。”

Fitch数据集以标准化、可用于分析的AI就绪格式，通过Snowflake Marketplace提供，旨在与专有数据无缝集成到现有的基于Snowflake的工作流程中，无需构建或维护自定义数据导入管道，同时还能解锁新的应用场景。客户通过采用严谨获取、透明可查的数据，加速洞察形成速度，消除数据孤岛，并降低运营复杂性，从而获得充分信心。

“Fitch Solutions是领先的信用情报供应商，将其数据集引入Snowflake Marketplace将增强我们值得信赖的数据供应商生态系统。”Snowflake金融服务数据云合作伙伴高级经理Tom Gray表示，“此次合作将Fitch的深厚专长带入Snowflake AI数据云，助力客户安全、自信地扩展洞察力。”

现可通过Snowflake Marketplace免费试用dv01消费者信用基准

关于Fitch Solutions：

Fitch Solutions是首屈一指的洞察、数据和分析供应商，致力于为投资策略提供信息支持，增强风险管理能力，并协助识别战略机遇。其分析师、律师、记者和经济学家提供关于信贷市场/风险和个人信用、ESG（环境、社会和治理）、成熟与新兴市场以及工业领域的深入见解。Fitch Solutions隶属于Fitch Group，该集团由Hearst所有，是全球领先的金融信息服务供应商，业务遍及30个国家。了解更多信息，请访问：fitchsolutions.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体关系：

Peter Fitzpatrick
伦敦
电话：+44 203 530 1103
电子邮件：peter.fitzpatrick@thefitchgroup.com

Eleis Brennan
纽约
电话：+1 646 582 3666
电子邮件：eleis.brennan@thefitchgroup.com

Leslie Tan
新加坡
电话：+65 6796 7234
电子邮件：leslie.tan@thefitchgroup.com

