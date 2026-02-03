Visa Direct與UnionPay International將全球資金移轉網路延伸至中國大陸數十億張銀行卡

舊金山和卡達杜哈--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在卡達網路高峰會(Web Summit Qatar)期間，Visa (NYSE:V)和UnionPay International (UPI)宣布達成協議，將透過Visa Direct實現向中國大陸的跨境資金移轉。全面上線後，客戶僅需一次連線，即可向中國大陸超過95%的UnionPay International簽帳金融卡持卡人辦理跨境匯款及企業對個人付款。

透過將Visa Direct的全球資金移轉網路與UPI的MoneyExpress平台對接，Visa將為全球消費者和企業將資金匯入中國大陸提供更加順暢、安全且透明的通路——中國大陸是全球最大的匯款目的地之一。這一里程碑式合作彰顯了Visa致力於打通全球資金通道、向全球個人和企業提供可靠資金移轉服務的承諾。

Visa Direct全球負責人Vira Platonova表示：「如今全球商業的運轉速度堪比網際網路，但資金流動往往未能跟上步伐。藉由透過UnionPay International擴大Visa Direct的服務範圍，我們正在再次縮小世界的距離——這並非透過測試或理論，而是仰賴大規模、高速且可靠運行的實實在在的關鍵基礎設施來實現。」

該合作將支援多種跨境應用場景，包括創作者和自由職業者報酬支付、承包商款項發放、費用報銷以及家庭匯款等。隨著平台、電商市場和雇主的業務營運突破國界限制，這些支付和款項發放越來越需要具備全球涵蓋能力和即時到賬功能，以確保資金可靠送達收款人手中。

UnionPay International執行長Larry Wang表示：「跨境匯款是連結跨境個人生活、經濟活動和金融需求的重要生計紐帶，也是UnionPay國際化策略的重要組成部分。此次與Visa的合作，是雙方優勢的精準契合，也是對全球跨境匯款數位化、便捷化趨勢的積極回應。這將讓更多海外使用者享受到低成本、高效率、可信賴的跨境匯款服務，同時為海內外合作夥伴帶來業務成長，支援建構更廣泛、更高效的全球跨境匯款服務生態系統。」

Visa Direct做為全球經濟的基礎層持續擴大規模，協助客戶開拓新市場、提升資金流動性，並在全球提供更快捷、更可預測的支付體驗。Visa Direct與UnionPay International的此次合作延伸可望於2026年上半年正式啟動。

Platonova補充說道：「無論是創作者收取報酬、承包商獲得收入，還是家庭跨境匯款，涵蓋範圍和可靠性至關重要。將Visa Direct延伸至全球規模最大、最複雜的市場之一，將在可靠性和觸達範圍至關重要的領域，使這種信任得以大規模實現。」

