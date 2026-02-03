-

Visa Direct與UnionPay International將全球資金移轉網路延伸至中國大陸數十億張銀行卡

透過將Visa Direct的卡片網路與UnionPay International (UPI)的MoneyExpress平台相連，Visa Direct將在全球最大的匯款通道之一中實現即時1跨境資金移轉

舊金山和卡達杜哈--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在卡達網路高峰會(Web Summit Qatar)期間，Visa (NYSE:V)和UnionPay International (UPI)宣布達成協議，將透過Visa Direct實現向中國大陸的跨境資金移轉。全面上線後，客戶僅需一次連線，即可向中國大陸超過95%的UnionPay International簽帳金融卡持卡人辦理跨境匯款及企業對個人付款。

透過將Visa Direct的全球資金移轉網路與UPI的MoneyExpress平台對接，Visa將為全球消費者和企業將資金匯入中國大陸提供更加順暢、安全且透明的通路——中國大陸是全球最大的匯款目的地之一。這一里程碑式合作彰顯了Visa致力於打通全球資金通道、向全球個人和企業提供可靠資金移轉服務的承諾。

Visa Direct全球負責人Vira Platonova表示：「如今全球商業的運轉速度堪比網際網路，但資金流動往往未能跟上步伐。藉由透過UnionPay International擴大Visa Direct的服務範圍，我們正在再次縮小世界的距離——這並非透過測試或理論，而是仰賴大規模、高速且可靠運行的實實在在的關鍵基礎設施來實現。」

該合作將支援多種跨境應用場景，包括創作者和自由職業者報酬支付、承包商款項發放、費用報銷以及家庭匯款等。隨著平台、電商市場和雇主的業務營運突破國界限制，這些支付和款項發放越來越需要具備全球涵蓋能力和即時到賬功能，以確保資金可靠送達收款人手中。

UnionPay International執行長Larry Wang表示：「跨境匯款是連結跨境個人生活、經濟活動和金融需求的重要生計紐帶，也是UnionPay國際化策略的重要組成部分。此次與Visa的合作，是雙方優勢的精準契合，也是對全球跨境匯款數位化、便捷化趨勢的積極回應。這將讓更多海外使用者享受到低成本、高效率、可信賴的跨境匯款服務，同時為海內外合作夥伴帶來業務成長，支援建構更廣泛、更高效的全球跨境匯款服務生態系統。」

Visa Direct做為全球經濟的基礎層持續擴大規模，協助客戶開拓新市場、提升資金流動性，並在全球提供更快捷、更可預測的支付體驗。Visa Direct與UnionPay International的此次合作延伸可望於2026年上半年正式啟動。

Platonova補充說道：「無論是創作者收取報酬、承包商獲得收入，還是家庭跨境匯款，涵蓋範圍和可靠性至關重要。將Visa Direct延伸至全球規模最大、最複雜的市場之一，將在可靠性和觸達範圍至關重要的領域，使這種信任得以大規模實現。」

關於 Visa Inc.

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、賣家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連結世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信包容性經濟可以讓每個人在任何地方得到提升和發展，並將金融可及性視為未來資金流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪Visa.com

____________________

1 資金到賬的可用性和速度因收銀機構和地區而異，並且可能需要接受監管與法規遵循審核。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
Aaron Gould, aagould@visa.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體連絡人：
Aaron Gould, aagould@visa.com

More News From Visa Inc.

Akamai與Visa攜手打造智慧代理商務信任體系

麻薩諸塞州劍橋和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為線上業務提供支援和保護的網路安全與雲端運算公司Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM)今日宣布與Visa (NYSE: V)達成策略性合作，旨在為新興的智慧代理商務領域提供更強大的身分認證、使用者辨識和安全管控能力。透過將Visa的可信代理協議與Akamai以邊緣為基礎的行為智慧、使用者辨識以及機器人和濫用防護技術相整合，兩家公司將提供所需的身分認證、驗證和反詐騙管控方案，讓商家能夠放心地接納具備商務意圖的AI代理進入其數位門市。 隨著自主AI代理越來越多地代表消費者瀏覽商品、比價和下單，商家面臨著一系列新挑戰。商家現在必須能夠透過驗證代理身分、辨識與之互動的使用者並確保互動安全可信，來區分這類新型且合法的自動化流量。若缺乏這一信任層級，商家可能會失去對個人化服務、安全性和消費者關係的掌控。 藉助可信代理協議的代理驗證架構，以及Akamai以邊緣為基礎的行為智慧和使用者辨識技術，商家能在AI代理接觸敏感系統前取得其活動的精準即時洞察。這種整合式方案讓商家能夠明確區...

Visa在美國推出穩定幣結算服務，代表穩定幣整合實現突破性進展

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa Inc. (V)今日宣布在美國推出USDC結算服務，這是公司穩定幣結算先導計畫的重要里程碑，也是其推動支撐全球商業的結算層現代化策略的關鍵一步。美國的發卡機構和收單機構合作夥伴首次可透過Circle發行的USDC（一種全額儲備、以美元計價的穩定幣）與Visa進行結算。 藉助USDC結算服務，發卡機構可享受區塊鏈帶來的更快資金流轉速度、7天全天候可用服務，以及在週末和節假日期間更強的營運韌性，而消費者的用卡體驗不會發生任何變化。 首批參與的銀行機構包括Cross River Bank和Lead Bank，這兩家銀行已開始透過Solana區塊鏈以USDC與Visa進行結算。Visa計畫在2026年期間逐步擴大該服務在美國的涵蓋範圍。 此外，Visa還是Arc的設計合作夥伴。Arc是由Circle開發的全新Layer 1區塊鏈，目前處於公開測試網階段。Arc量身打造的設計具備支撐Visa鏈上全球商業活動所需的效能和可擴充性。Visa還計畫在Arc正式上線後，將Arc用於自身網路內的USDC結算，並運行一個驗證節點。...

Visa推出全球藝術收藏計畫，賦能創作者並致敬2026年FIFA世界盃足球賽

邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa今日揭曉其第一個全球藝術收藏計畫的首批五件作品，以此致敬2026年FIFA世界盃足球賽(FIFA World Cup 26™)所蘊含的文化活力。該收藏計畫聚集來自六大洲的20余位藝術家，彰顯了Visa關於創意驅動商業發展的構想，而如今的創作者正是塑造全球社群與文化的企業家。 Visa在邁阿密舉辦的獨家展覽「繪畫的藝術」(The Art of the Draw)上首次展出了該系列的首批五件作品，該展覽由跨界創作者KidSuper主持。此次展出的作品來自藝術家Darien Birks、Nathan Walker、Cesar Canseco、Ivan Roque和Rafael Mayani，分別致敬了2026年世界盃各主辦國及主辦城市邁阿密的文化與傳統。該系列的全部作品將于明年夏季賽事開幕前在全球發表。 商業與文化的交融 Visa將與Pharrell Williams創辦的數位優先內容與商業平台JOOPITER展開合作，為該全球藝術收藏計畫背後的藝術家提供支援。Visa和JOOPITER共同致力於賦能創作者，為他們搭建...
Back to Newsroom