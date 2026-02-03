SLB erhält Auftrag für integrierte Erschließung des Mutriba-Feldes in Kuwait

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Technologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass die Kuwait Oil Company SLB einen Fünfjahresvertrag im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar für das Mutriba-Feld in Kuwait erteilt hat, der die Planung, Erschließung und Produktionssteuerung umfasst.

Die Arbeiten basieren auf den Kenntnissen von SLB über die Untergrundstruktur des Mutriba-Feldes und dienen der Unterstützung der Entwicklungsplanung und -durchführung unter technisch anspruchsvollen Bedingungen in tieferen Lagerstätten. Der Auftrag umfasst die Erschließung von Hochdruck- und Hochtemperaturlagerstätten mit sauren Bedingungen und spiegelt den erweiterten Umfang und die größere Verantwortung von SLB im Zuge der fortschreitenden Arbeiten am Mutriba-Feld wider.

„Dieser Auftrag spiegelt die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft mit der Kuwait Oil Company und das Vertrauen wider, das wir in jahrzehntelanger Zusammenarbeit aufgebaut haben“, sagte Steve Gassen, Executive Vice President, Geographies, SLB. „Da die Erschließung des Mutriba-Feldes in die nächste Phase eintritt, übernehmen wir die End-to-End-Verantwortung, um eine sichere und zuverlässige Ausführung unter komplexen Lagerstättenbedingungen zu gewährleisten.“

Das Projekt soll die schnellere Erschließung technisch anspruchsvoller und abgelegener Ressourcen unterstützen und gleichzeitig Kapitaleffizienz und Umweltaspekte in den Vordergrund stellen. Es spiegelt einen breiteren Wandel hin zu End-to-End-Liefermodellen wider, die das Ausführungsrisiko verringern, wenn Felder in komplexere Entwicklungsphasen eintreten.

Wichtige Punkte

Die Kuwait Oil Company hat SLB einen integrierten Entwicklungsauftrag im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar und mit einer Laufzeit von fünf Jahren für die nächste Entwicklungsphase des Mutriba-Feldes in Kuwait erteilt, was die Größe und Bedeutung des Auftrags unterstreicht.

SLB wird für die integrierte Planung, Entwicklung und Produktion des Feldes verantwortlich sein.

Der Auftrag treibt die bereits laufenden Arbeiten voran und spiegelt die Vertiefung der langjährigen Partnerschaft zwischen SLB und der Kuwait Oil Company im Zuge der fortschreitenden Entwicklung wider.

Der Auftragsumfang umfasst tiefere, technisch anspruchsvolle Lagerstätten, die durch hohen Druck, hohe Temperaturen und saure Bedingungen gekennzeichnet sind und eine komplexere Phase der Feldentwicklung darstellen.

