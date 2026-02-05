Energy Vault anuncia la adjudicación de un contrato de servicio energético a largo plazo de 100 MW/870 MWh a su socio de desarrollo en Australia

WESTLAKE VILLAGE, Calif., y EBOR, Australia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), líder en soluciones de almacenamiento de energía sustentable a escala de red, y Bridge Energy Pty Ltd (“Bridge Energy”), un desarrollador australiano que reduce la brecha entre los combustibles fósiles y las energías renovables, anunciaron hoy que AusEnergy Services le ha otorgado al Sistema de Almacenamiento de Energía de Batería de Ebor (Ebor Battery Energy Storage System o EBOR BESS) un acuerdo de servicio de energía a largo plazo (LTESA).

Ubicado en Ebor, en la Región de Nueva Inglaterra de Nueva Gales del Sur (NSW), el proyecto de 100 MW/870 MWh proporcionará 8 horas de capacidad despachable. La instalación desempeñará un papel fundamental en el avance de los objetivos de energía renovable de NSW, proporcionando capacidad esencial para consolidar la red a medida que se retiran los generadores de carbón obsoletos. El sistema se cargará durante los períodos de exceso de generación renovable y se descargará durante los picos de demanda, apoyando directamente la transición del estado hacia una red descarbonizada.

Sujeto a la obtención de las aprobaciones contractuales y regulatorias necesarias, Energy Vault planea ejercer su opción de adquisición del proyecto. En virtud de su acuerdo exclusivo, Bridge Energy se asociará con Energy Vault para completar el desarrollo del proyecto. El BESS de Ebor será construido, propiedad de y operado por Energy Vault bajo la plataforma Asset Vault, que integra el modelo de propiedad de proyectos de la compañía, respaldado por su avanzada tecnología de baterías y su experiencia operativa, para apoyar a la comunidad local y la red eléctrica en general con una disponibilidad energética eficiente y confiable, a la vez que genera flujos de ingresos recurrentes a largo plazo durante la vida útil del proyecto. El proyecto utilizará la arquitectura del sistema B-VAULT™ de Energy Vault, diseñada para aplicaciones de ciclos de alto rendimiento y larga duración, y controlada por el sistema patentado de gestión de energía Vault-OS™ para optimizar el valor de los activos.

“Seguimos implementando nuestra estrategia de crecimiento en Australia para asegurar proyectos de infraestructura de almacenamiento de energía atractivos y a largo plazo, y nuestro socio Bridge Energy es un componente clave de dicha estrategia”, comentó Robert Piconi, presidente y CEO de Energy Vault. “Apoyar a Bridge Energy en la consecución de esta adjudicación representa otro hito importante en el crecimiento de nuestra estrategia de Gestión de Activos Energéticos, que consiste en la propiedad y operación de activos energéticos a largo plazo. Tras el éxito del desarrollo y la adquisición del BESS de Stoney Creek de 1 GWh el año pasado, nos enorgullece profundizar nuestro compromiso con Nueva Gales del Sur y las comunidades y grupos de interés locales a los que apoyamos y servimos allí”.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo, y hay un proceso de consulta a nivel local está en curso. Se espera que la construcción genere hasta 60 empleos directos, y se prevé que la instalación comience a operar en 2028. El proyecto se centra en la licencia social mediante contribuciones continuas al fondo específico para el futuro del Consejo Regional de Armidale, conocido como el Fondo para el Futuro de Nueva Inglaterra (New England Future Fund), que se establecerá para administrar las contribuciones a los beneficios comunitarios en toda la región.

“EBOR BESS es un proyecto de alta calidad que proporcionará energía confiable y, al mismo tiempo, beneficios económicos a largo plazo para la comunidad local”, explicó Daniel Hamel, CEO de Bridge Energy. “EBOR BESS contribuirá al beneficio comunitario durante la vigencia del proyecto, y estamos colaborando activamente con las partes interesadas, los sectores y los proveedores de servicios locales para garantizar una importante actividad económica local. Esperamos colaborar estrechamente con el experimentado equipo de Energy Vault para asegurar el rápido desarrollo de este proyecto y su rápida transición a la construcción y operación final”.

El anuncio de hoy representa el avance continuo de la estrategia de gestión de activos "Own & Operate" de Energy Vault bajo la plataforma Asset Vault, especialmente en el mercado energético australiano. El marco Asset Vault establece una cadena de valor totalmente integrada que abarca todas las etapas del desarrollo y las operaciones de almacenamiento de energía, fusionando la experiencia de la compañía en gestión de proyectos con la propiedad de activos para generar ingresos estables y continuos.

La creciente presencia internacional de Asset Vault ahora se extiende desde las instalaciones de América del Norte, incluido el SOSA Energy Center (150 MW/300 MWh), Cross Trails BESS (57 MW/114 MWh) y el Calistoga Resiliency Center (8,5 MW/293 MWh), hasta una cartera australiana en expansión que incluye la instalación de Stoney Creek (125 MW/1,0 GWh) y ahora la opción exclusiva para adquirir el proyecto EBOR BESS de 100 MW y 870 MWh, lo que demuestra la rápida ejecución e implementación de la plataforma Asset Vault como base escalable para la implementación global de almacenamiento de energía.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla, implementa y opera soluciones de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos, diseñadas para transformar el enfoque mundial sobre el almacenamiento de energía sostenible. La oferta integral de la Compañía incluye tecnologías patentadas de almacenamiento de energía de batería, gravedad e hidrógeno verde, que respaldan diversos casos de uso de clientes, ofreciendo un despacho y una optimización seguros y confiables del sistema energético. Cada solución de almacenamiento está respaldada por el software y la plataforma de integración del sistema de gestión de energía, independiente de la tecnología, de la Compañía. Exclusiva en la industria, la innovadora cartera de tecnología de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta, larga duración y de varios días/ultralarga duración para ayudar a las empresas de servicios públicos, productores independientes de energía y grandes consumidores industriales de energía a reducir significativamente los costos energéticos nivelados, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad energética. Desde 2024, Energy Vault ha implementado una estrategia de gestión de activos "Own & Operate" (Propiedad y Operación) desarrollada para generar flujos de ingresos por peaje predecibles, recurrentes y de alto margen, lo que posiciona a la Compañía para un crecimiento continuo en el mercado de infraestructura de activos de almacenamiento de energía en rápida evolución. Consulte www.energyvault.com para ver más información.

Acerca de Bridge Energy

Bridge Energy es una empresa australiana fundada para desarrollar proyectos que conecten los combustibles fósiles con las energías renovables. Centrada en la generación y el almacenamiento flexibles, Bridge Energy desarrolla proyectos que mejoran la fiabilidad de la red eléctrica y contribuyen a reducir los costos de la electricidad al por mayor para los consumidores. Para ver más información, visite https://bridgeenergy.com.au/projects/ebor-bess/

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que reflejan la visión actual de la Compañía respecto, entre otros aspectos, a sus operaciones y resultados financieros, incluyendo proyecciones futuras de ingresos y rentabilidad, la disponibilidad de futuras disposiciones en virtud del compromiso de OIC con Asset Vault para la adquisición de acciones preferentes, el cronograma para la implementación del capital de Asset Vault, la estructura de Asset Vault y el costo por kilovatio hora que Energy Vault podría alcanzar. Las declaraciones prospectivas incluyen información sobre los resultados operativos futuros, posibles o previstos, incluyendo descripciones de nuestro plan de negocios y estrategias. Estas declaraciones suelen incluir términos como "anticipar", "esperar", "sugerir", "planificar", "creer", "pretender", "proyectar", "pronosticar", "estimar", "objetivos", "proyecciones", "debería", "podría", "puede" y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones o proyecciones prospectivas en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hemos realizado a la luz de nuestra experiencia en la industria, así como en nuestras percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que creemos que son apropiados bajo las circunstancias del momento. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas de desempeño futuro, teniendo en cuenta la información actualmente disponible. Las declaraciones prospectivas son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos e incertidumbres significativos que podrían causar que los resultados reales, nivel de actividad, desempeño o logros difieran materialmente de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluyendo el incumplimiento de ejecutar acuerdos definitivos o cumplir con las condiciones para futuros retiros de fondos, cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades para clientes, operaciones futuras, posición financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos proyectados, perspectivas y planes; la incertidumbre de nuestras adjudicaciones, reservas, cartera de pedidos, calendario de permisos y cartera desarrollada que equivalen a ingresos futuros; la falta de garantía de que las cartas de intención no vinculantes y otras indicaciones de interés puedan dar lugar a pedidos o ventas vinculantes; la posibilidad de que nuestros productos sean o se alegue que son defectuosos o experimenten otras fallas; la implementación, aceptación del mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; desarrollos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; la capacidad de nuestros proveedores para entregar los componentes o materias primas necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía de manera oportuna; el impacto de las epidemias de salud en nuestro negocio y las acciones que podemos tomar en respuesta a las mismas; nuestras expectativas con respecto a nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de otros; expectativas con respecto al tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente bajo la Ley JOBS; nuestros futuros requisitos de capital y fuentes y usos de efectivo; la naturaleza internacional de nuestras operaciones y el impacto de la guerra u otras hostilidades en nuestro negocio y los mercados globales; nuestra capacidad para obtener financiamiento para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes analizados bajo el título “Factores de riesgo” en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024 presentado ante la SEC el 1 de abril de 2025, ya que dichos factores pueden actualizarse de vez en cuando en sus otras presentaciones ante la SEC, accesibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Ocasionalmente, surgen nuevos riesgos, y nuestra gerencia no puede predecir todos los riesgos ni evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio ni en qué medida cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran significativamente de los contenidos en las declaraciones prospectivas que realicemos. Cualquier declaración prospectiva que realicemos en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado y está expresamente condicionada en su totalidad por las advertencias incluidas en este comunicado. No asumimos ninguna obligación de actualizar ni revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o por ningún otro motivo, excepto según lo exija la legislación aplicable. No deposite confianza indebida en nuestras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.