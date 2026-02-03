-

Generali Deutschland AG sceglie Clearwater Analytics per ammodernare e scalare la gestione operativa degli investimenti nel ramo polizze unit-linked

BOISE (Idaho), CHICAGO, NEW YORK, MONACO DI BAVIERA, Germania e FRANCOFORTE SUL MENO, Germania--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato che Generali Deutschland AG ha scelto la piattaforma di gestione degli investimenti CWAN per il proprio business assicurativo vita legato a fondi unit-linked (ULF) da 40 miliardi di euro allo scopo di unificare i processi tra quattro affiliate del gruppo e prepararlo così a una crescita accelerata in uno dei settori in più rapida espansione in Europa.

La partnership rispecchia un’iniziativa strategica in vista di un’espansione del mercato senza precedenti. Secondo i dati di Allied Market Research, il mercato globale delle assicurazioni unit-linked ha raggiunto i 906,9 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà a un tasso annuo del 10,9% fino al 2032, raggiungendo i 2,3 migliaia di miliardi di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media

Claudia Cahill, Direttrice comunicazioni e PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Referente per i media

Claudia Cahill, Direttrice comunicazioni e PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

More News From Clearwater Analytics

Riassunto: Clearwater Analytics integra l'IA nella piattaforma del rischio di Beacon per accelerare la convalida dei modelli e l'analisi dell'esposizione

BOISE, Idaho, CHICAGO, NEW YORK, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato le capacità innovative dell'IA agentica integrata in Beacon by CWAN, la sua piattaforma di rischio aziendale e di analisi quantitativa, permettendo ai team del rischio di accelerare la convalida dei modelli, l'analisi dell'esposizione e i processi decisionali. Mentre si intensifica l'esame normativ...

Riassunto: Il CWAN Report: il passaggio agli investimenti alternativi da 2700 miliardi di dollari del settore assicurativo crea un divario tecnologico

BOISE, Idaho; NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha pubblicato uno studio di settore secondo il quale gli investimenti alternativi si sono fondamentalmente trasformati da una strategia marginale a una colonna del portafoglio, che oggi comprende quasi un terzo dei beni del settore assicurativo statunitense, rappresentando all'incirca 2700 miliardi di dollari, m...

Riassunto: CWAN annuncia oltre 800 agenti AI ora disponibili per l'impiego su 10 trilioni di dollari di asset dei clienti

BOISE, Idaho, CHICAGO, NEW YORK, LONDRA e HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato l'impiego globale di CWAN GenAI, una piattaforma di AI generativa integrata, lanciata di recente che può essere impiegata per trasformare la gestione degli investimenti, la gestione del rischio, la rendicontazione e le operazioni in oltre 10 trilioni di dollari in asset istituzionali. Ciò che disti...
Back to Newsroom