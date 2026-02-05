Energy Vault宣布向其在澳大利亚的开发合作伙伴授予一份100兆瓦/870兆瓦时的长期能源服务协议

加州西湖村和澳大利亚伊博尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可持续电网级储能解决方案领军企业Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”)与致力于弥合化石能源和可再生能源鸿沟的澳大利亚开发商Bridge Energy Pty Ltd (“Bridge Energy”)今日联合宣布，伊博尔电池储能系统(BESS)项目已获得AusEnergy Services授予的长期能源服务协议(LTESA)。

该项目位于澳大利亚新南威尔士州(NSW)新英格兰地区的伊博尔，装机规模为100兆瓦/870兆瓦时，可提供8小时可调度储能容量。随着老旧煤电机组逐步退役，该设施将通过提供电网核心调峰稳容能力，在推进新南威尔士州可再生能源目标方面发挥关键作用。系统将在可再生能源发电过剩时段充电，用电高峰时段放电，直接助力该州向脱碳电网转型。

在获得必要的合同与监管审批后，Energy Vault计划行使收购项目的选择权。根据双方独家合作协议，Bridge Energy将与Energy Vault携手推进项目开发直至完工。后续伊博尔BESS项目将由Energy Vault依托Asset Vault平台承建、持有并运营。该平台整合了公司依托深厚电池技术打造的项目持有模式与专业运营能力，既能为当地社区和更广范围的电网提供高效、可靠的电力保障，也能在项目全技术生命周期内创造长期、持续性的收入流。项目将采用Energy Vault专为高频率充放电和长时储能应用设计的B-VAULT™系统架构，并由自研的Vault-OS™能源管理系统调控，以实现资产价值最大化。

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“我们正持续推进澳大利亚市场的增长战略，获取优质的长期储能基础设施项目，而合作伙伴Bridge Energy是这一战略的核心组成部分。助力Bridge Energy拿下该协议，标志着我们在推进能源资产管理战略、长期持有并运营能源资产方面实现的又一重要的增长里程碑。继我们成功开发并收购提供长时储能解决方案的1吉瓦时斯托尼克里克BESS项目之后，我们将进一步深化对新南威尔士州及当地所服务社区和利益相关方的承诺，对此我们深感自豪。”

目前该项目处于开发阶段，当地社区咨询工作已同步开展。项目建设预计将创造最多60个直接就业岗位，设施计划于2028年投入运营。项目高度重视社区共建，将持续为阿米代尔地区议会设立的新英格兰未来基金(New England Future Fund)注资，该专项未来基金将用于统筹管理整个区域的社区福利相关投入。

Bridge Energy首席执行官Daniel Hamel表示：“伊博尔BESS项目是优质标杆项目，既能提供可靠电力供应，也能为当地社区带来长期经济收益。Ebor BESS项目全生命周期内均会持续投入社区福利建设，我们正积极与当地利益相关方、行业协会和服务供应商对接，以确保显著拉动地方经济活力。我们期待与Energy Vault的资深团队紧密合作，推动项目快速完成开发、顺利进入建设阶段并最终投入运营。”

本次公告标志着Energy Vault依托Asset Vault平台推进的“持有并运营”资产管理战略持续落地，澳大利亚能源市场成为核心布局区域。Asset Vault框架构建了覆盖储能项目开发与运营所有阶段的全一体化价值链，融合公司的项目管理专业能力与资产持有模式，实现稳定、持续的收入增长。

如今Asset Vault平台的国际布局持续扩大，北美地区已落地索萨能源中心（150兆瓦/300兆瓦时）、克罗斯特雷尔斯BESS项目（57兆瓦/114兆瓦时）、卡利斯托加韧性能源中心（8.5兆瓦/293兆瓦时）等项目；澳大利亚的业务组合也在不断扩大，除斯托尼克里克设施（125兆瓦/1.0吉瓦时）外，此次又获得收购100兆瓦/870兆瓦时伊博尔BESS项目的独家选择权。这一系列布局充分印证了Asset Vault平台的快速执行和实施能力，该平台已成为全球储能项目规模化部署的核心基础。

关于Energy Vault

Energy Vault®开发、部署和运营公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。公司的全面产品组合包括自主研发的电池储能、重力储能和绿氢储能技术，支持多种客户用例，提供安全可靠的能源系统调度和优化服务。每种储能解决方案都由该公司与技术无关的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合在行业内独具特色，可提供定制的短期、长期和多日/超长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。自2024年以来，Energy Vault实施了“持有并运营”(Own & Operate)资产管理战略，旨在创造可预测、经常性且高利润率的收费收入流，助力公司在快速发展的储能资产基础设施市场中持续增长。如需了解更多信息，请参见www.energyvault.com。

关于Bridge Energy

Bridge Energy是一家澳大利亚公司，致力于开发能够弥合化石燃料和可再生能源鸿沟的项目。Bridge Energy聚焦灵活发电与储能领域，所开发的项目既能提升电网可靠性，也能助力降低消费者的电力批发成本。如需了解更多信息，请访问：https://bridgeenergy.com.au/projects/ebor-bess/

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述反映了公司当前对一系列事项的看法，包括公司的运营情况和财务表现（含未来收入和盈利能力预测）、根据OIC优先股承诺向Asset Vault拨付未来资金的可用性、Asset Vault资本部署时间表、Asset Vault的架构，以及Energy Vault可实现的每千瓦时成本。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来运营结果的信息，包括对我们的业务计划和战略的描述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“期望”、“表明”、“计划”、“相信”、“打算”、“推测”、“预测”、“估计”、“目标”、“预计”、“应该”、“可能”、“将会”、“也许”、“或许”和“将”等词语以及其他类似表达。我们基于当前的预期、计划和假设做出这些前瞻性陈述或预测，这些预期、计划和假设是根据我们在行业中的经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素做出的。这些前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了我们目前可获得的信息。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测做出的预测，涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括未能签署最终协议或满足后续资金拨付条件、我们的战略变化、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景和计划；我们的合同签署、订单、积压订单、许可证获批时间以及已开发的项目储备情况的不确定性，这些都与未来的收入相关；无法保证非约束性意向书和其他意向表示能够转化为具有约束力的订单或销售；我们的产品存在缺陷或被指称存在缺陷或者发生其他故障的可能性；我们的商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功；我们发展和维护品牌和声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业相关的进展和预测；我们的供应商及时提供构建我们的储能系统所需的组件或原材料的能力；健康流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的应对措施；我们对获得和维持知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的预期；关于我们将根据《JOBS法案》成为新兴成长型公司的时间的预期；我们未来的资本需求以及现金来源和用途；我们业务的国际性质以及战争或其他敌对行动对我们业务和全球市场的影响；我们为运营和未来增长获得资金的能力；我们的业务、扩张计划和机会以及我们于2025年4月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2024年12月31日年度的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。该报告可通过SEC的网站www.sec.gov获取。这些因素可能会在我们不时提交给SEC的其他文件中进行更新。新的风险会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，并受本新闻稿中包含的警示声明的明确限制。除非适用法律可能要求，否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。