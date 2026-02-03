Generali Deutschland AG kiest Clearwater Analytics voor de modernisering en schaalvergroting van unit linked-fondsactiviteiten

BOISE, Idaho & CHICAGO & NEW YORK & MÜNCHEN, Duitsland & FRANKFURT A.M., Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor beleggingsbeheer, heeft vandaag bekendgemaakt dat Generali Deutschland AG heeft gekozen voor het beleggingsbeheerplatform van CWAN voor zijn € 40 miljard aan unit-linked fondsen (ULF) in levensverzekeringen. Hiermee worden de processen van vier dochterondernemingen gestroomlijnd en wordt de groep voorbereid op versnelde groei in een van de zich snelst ontwikkelende sectoren van Europa.

Het partnerschap betekent een strategische stap in de aanloop naar een ongekende marktuitbreiding. Volgens Allied Market Research bereikte de wereldwijde markt voor unit-linked verzekeringen in 2023 een omvang van 906,9 miljard dollar en zal deze tot 2032 naar verwachting met 10,9% per jaar stijgen naar 2,3 biljoen dollar.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.