-

Generali Deutschland AG kiest Clearwater Analytics voor de modernisering en schaalvergroting van unit linked-fondsactiviteiten

BOISE, Idaho & CHICAGO & NEW YORK & MÜNCHEN, Duitsland & FRANKFURT A.M., Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor beleggingsbeheer, heeft vandaag bekendgemaakt dat Generali Deutschland AG heeft gekozen voor het beleggingsbeheerplatform van CWAN voor zijn € 40 miljard aan unit-linked fondsen (ULF) in levensverzekeringen. Hiermee worden de processen van vier dochterondernemingen gestroomlijnd en wordt de groep voorbereid op versnelde groei in een van de zich snelst ontwikkelende sectoren van Europa.

Het partnerschap betekent een strategische stap in de aanloop naar een ongekende marktuitbreiding. Volgens Allied Market Research bereikte de wereldwijde markt voor unit-linked verzekeringen in 2023 een omvang van 906,9 miljard dollar en zal deze tot 2032 naar verwachting met 10,9% per jaar stijgen naar 2,3 biljoen dollar.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:

Claudia Cahill, Hoofd Communicatie en PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact:

Claudia Cahill, Hoofd Communicatie en PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

More News From Clearwater Analytics

Samenvatting: Clearwater Analytics integreert AI in Beacon Risk Platform om modelvalidatie en blootstellingsanalyse te versnellen

BOISE, Idaho & CHICAGO & NEW YORK & LONDEN & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor investeringsbeheer, heeft vandaag baanbrekende ingebouwde agentic AI-mogelijkheden aangekondigd binnen Beacon by CWAN, zijn platform voor bedrijfsrisico's en kwantitatieve analyses. Hiermee kunnen risicoteams modelvalidatie, blootstellingsanalyse en besluitvorming versnellen. De regelgeving wordt steeds strenger en de complexiteit van portefe...

Samenvatting: CWAN-rapport: verschuiving van 2,7 biljoen dollar naar alternatieve beleggingen in de verzekeringssector zorgt voor technologische kloof

BOISE, Idaho & NEW YORK & CHICAGO & LONDEN & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor beleggingsbeheer, heeft vandaag een sectoronderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat alternatieve beleggingen een fundamentele transformatie hebben ondergaan van een marginale strategie naar een hoeksteen van de portefeuille. Ze maken nu bijna een derde uit van de activa van de Amerikaanse verzekeringssector – goed voor ongeveer 2,7 biljoen do...

Samenvatting: CWAN meldt dat er nu meer dan 800 AI-agents beschikbaar zijn voor implementatie in klantactiva ter waarde van meer dan 10 biljoen dollar

BOISE, Idaho & CHICAGO & NEW YORK & LONDEN & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor investeringsbeheer, heeft vandaag de wereldwijde implementatie aangekondigd van CWAN GenAI. Dit nieuw gelanceerde, geïntegreerde generatieve AI-platform kan worden ingezet om beleggingsbeheer, risicobeheer, rapportage en activiteiten te transformeren voor meer dan 10 biljoen dollar aan institutionele activa. Wat CWAN GenAI onderscheidt van de...
Back to Newsroom