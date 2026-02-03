SLB ganha contrato de desenvolvimento integrado para o campo Mutriba no Kuwait

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que a Kuwait Oil Company concedeu à SLB um contrato integrado de US$ 1,5 bilhão, com duração de cinco anos, para o campo Mutriba no Kuwait, incluindo projeto, desenvolvimento e gerenciamento da produção.

O trabalho se baseia no conhecimento subterrâneo da SLB sobre o campo de Mutriba para apoiar o planejamento e a execução do desenvolvimento em condições de reservatórios mais profundos e tecnicamente exigentes. O contrato abrange o desenvolvimento de reservatórios de alta pressão e alta temperatura com condições ácidas, refletindo um escopo e uma responsabilidade ampliados para a SLB à medida que o trabalho no campo de Mutriba avança.

“Essa concessão reflete a força de nossa parceria de longa data com a Kuwait Oil Company e a confiança construída ao longo de décadas de trabalho conjunto”, afirmou Steve Gassen, vice-presidente executivo de Geografias da SLB. “À medida que o desenvolvimento do campo de Mutriba avança para sua próxima fase, estamos assumindo a responsabilidade de ponta a ponta para apoiar uma execução segura e confiável em condições complexas de reservatório.”

O projeto foi concebido para apoiar o desenvolvimento mais rápido de recursos tecnicamente complexos e remotos, priorizando a eficiência de capital e as considerações ambientais. Ele reflete uma mudança mais ampla em direção a modelos de entrega de ponta a ponta que reduzem o risco de execução à medida que os campos avançam para fases de desenvolvimento mais complexas.

Pontos principais

A Kuwait Oil Company concedeu à SLB um contrato de desenvolvimento integrado de cinco anos, no valor de US$ 1,5 bilhão, para a próxima fase de desenvolvimento do campo de Mutriba, no Kuwait, ressaltando a dimensão e a importância da concessão.

A SLB será responsável pelo projeto, desenvolvimento e produção integrados do campo.

O contrato dá continuidade aos trabalhos já em andamento e reflete o aprofundamento da parceria de longa data entre a SLB e a Kuwait Oil Company à medida que o desenvolvimento avança.

O escopo abrange reservatórios mais profundos e tecnicamente complexos, caracterizados por alta pressão, alta temperatura e condições ácidas, marcando uma fase mais complexa do desenvolvimento do campo.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

