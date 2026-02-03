-

SLB獲得科威特Mutriba油田綜合開發合約

Kuwait Oil Company與SLB簽署五年期合約，推動Mutriba油田下一階段開發

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，Kuwait Oil Company已與SLB簽署一份價值15億美元的五年期綜合合約，涉及科威特Mutriba油田的設計、開發和生產管理工作。

該專案將憑藉SLB對Mutriba油田地下儲層的深入瞭解，為更深層、技術要求更高的儲層條件下的開發規劃和執行提供支援。合約涵蓋高壓、高溫、含硫儲層的開發，反映出隨著Mutriba油田專案的推進，SLB的業務範圍和責任也在不斷擴大。

SLB地理業務執行副總裁Steve Gassen表示：「這份合約彰顯了我們與Kuwait Oil Company長期以來的牢固合作夥伴關係，以及數十年合作累積的信任。隨著Mutriba油田進入下一階段開發，我們將承擔端對端的責任，在複雜的儲層條件下支援專案的安全、可靠執行。」

該專案旨在加快技術難度大且偏遠資源的開發進程，同時將資本效率和環境因素置於優先考量地位。這一合作反映出產業向端對端交付模式的更廣泛轉變——隨著油田進入更複雜的開發階段，這類模式能夠降低執行風險。

核心要點

  • Kuwait Oil Company與SLB簽署一份價值15億美元的五年期綜合開發合約，涉及科威特Mutriba油田的下一階段開發，彰顯了該合約的規模和重要性。
  • SLB將負責該油田的綜合設計、開發和生產工作。
  • 該合約推進了已在進行的開發工作，並體現了隨著專案的推進，SLB與Kuwait Oil Company之間長期合作夥伴關係的深化。
  • 業務範圍涵蓋更深層、技術要求高的儲層，這些儲層具有高壓、高溫、含硫的特點，代表油田進入更複雜的開發階段。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Release Versions
