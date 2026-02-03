-

Fitch Solutions在Snowflake Marketplace上提供AI就緒的信用資料

現可透過Snowflake Marketplace直接存取Fitch Ratings和dv01資料集，從而加速財務建模

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的洞察、資料和分析供應商Fitch Solutions今日宣布與人工智慧資料雲端公司Snowflake達成合作協議，將Fitch的完整資料集上線Snowflake Marketplace。此舉將使市場參與者和客戶能夠直接在Snowflake平台內存取和使用Fitch的信用情報，以支援更快速的分析，並簡化現代工作流程中的整合操作。

Fitch Ratings的信用資料及貸款級表現基準資料集現已登陸Snowflake Marketplace平台，該資料集由Fitch Solutions旗下公司dv01提供，涵蓋美國汽車貸款、無擔保消費貸款及非機構住宅不動產擔保證券（RMBS）。未來也將陸續上線更多產品，包括Sustainable Fitch、CreditSights和BMI的資料。最終，客戶將能夠直接在Snowflake平台存取Fitch Solutions的所有資料。

「資料是所有人工智慧專案的核心，我們的客戶期待這一基礎能夠建立在值得信賴的洞察之上，易於存取且隨時可用於創新。」Fitch Solutions總裁Rachel Lojko表示，「我們確保客戶在需要時，隨時隨地都能獲取我們最有價值的資料集。這種交付模式的演進反映了隨著企業加速推進其分析和雲端策略，客戶對無縫、雲端原生存取有著明確需求。」

Fitch資料集以標準化、可用於分析的AI就緒格式，透過Snowflake Marketplace提供，旨在與專有資料無縫整合到現有的基於Snowflake的工作流程中，無需建置或維護自訂資料匯入管道，同時還能解鎖新的應用場景。客戶透過採用嚴謹取得、透明可查的資料，加速洞察形成速度，消除資料孤島，並降低營運複雜性，從而獲得充分信心。

「Fitch Solutions是領先的信用情報供應商，將其資料集引入Snowflake Marketplace將增強我們值得信賴的資料供應商生態系統。」Snowflake金融服務資料雲端合作夥伴高級經理Tom Gray表示，「此次合作將Fitch的深厚專長帶入Snowflake AI資料雲端，助力客戶安全、自信地擴展洞察力。」

現可透過Snowflake Marketplace免費試用dv01消費者信用基準

關於Fitch Solutions：

Fitch Solutions是首屈一指的洞察、資料和分析供應商，致力於為投資策略提供資訊支援，增強風險管理能力，並協助識別策略機會。其分析師、律師、記者和經濟學家提供關於信貸市場/風險和個人信用、ESG（環境、社會和治理）、成熟與新興市場以及工業領域的深入見解。 Fitch Solutions隸屬於Fitch Group，該集團由Hearst擁有，是全球領先的金融資訊服務供應商，業務遍及30個國家。瞭解更多資訊，請造訪：fitchsolutions.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體關係：

Peter Fitzpatrick
倫敦
電話：+44 203 530 1103
電子郵件：peter.fitzpatrick@thefitchgroup.com

Eleis Brennan
紐約
電話：+1 646 582 3666
電子郵件：eleis.brennan@thefitchgroup.com

Leslie Tan
新加坡
電話：+65 6796 7234
電子郵件：leslie.tan@thefitchgroup.com

Industry:

Fitch Solutions

