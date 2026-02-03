Visa Direct et UnionPay International élargiront leur réseau mondial de transfert d'argent à des milliards de cartes en Chine continentale

SAN FRANCISCO et DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--Lors du Sommet Web du Qatar, Visa (NYSE : V) et UnionPay International (UPI) ont annoncé un accord visant à faciliter les transferts d'argent transfrontaliers vers la Chine continentale grâce à Visa Direct. Une fois pleinement déployé, ce service permettra aux clients d'effectuer des transferts d'argent internationaux et des paiements entre entreprises et consommateurs vers plus de 95 % des détenteurs de cartes de débit UnionPay International en Chine continentale, en passant par une connexion unique.

En connectant le réseau international de transfert d'argent de Visa Direct à la plateforme MoneyExpress d'UPI, Visa offrira aux particuliers et aux entreprises du monde entier un moyen plus simple, plus sécurisé et plus transparent d'envoyer de l'argent en Chine continentale, l'une des principales destinations mondiales pour les envois de fonds. Cette étape importante témoigne de la volonté de Visa d'ouvrir des corridors internationaux et d'étendre ses services de transfert d'argent fiables aux particuliers et aux entreprises du monde entier.

« Le commerce mondial évolue désormais à la vitesse d’Internet, mais le transfert d’argent n’a pas toujours été synchronisé », a déclaré Vira Platonova, directrice mondiale de Visa Direct. « En élargissant l'accès à Visa Direct grâce à UnionPay International, nous réduisons à nouveau les distances, non pas à l'aide de tests ou de théories, mais grâce à une infrastructure réelle et essentielle, fonctionnant à grande échelle en toute rapidité et fiabilité. »

Cette connexion permettra de prendre en charge un vaste ensemble de cas d'utilisation transfrontaliers, notamment les paiements aux créateurs et aux travailleurs indépendants, les versements aux prestataires, les remboursements et les transferts d'argent aux familles. Dès lors que les plateformes, les marchés et les employeurs opèreront sans frontières, ces paiements nécessiteront toujours plus de capacité pour joindre les personnes de manière fiable, à l'échelle mondiale et en temps réel.

« Les transferts de fonds transfrontaliers constituent un lien vital essentiel, reliant la vie personnelle, l’activité économique et les besoins financiers entre les pays, et représentent un aspect fondamental de la stratégie internationale d’UnionPay », a déclaré Larry Wang, CEO d’UnionPay International. « Cette coopération avec Visa illustre parfaitement la complémentarité de nos atouts respectifs et constitue également une réponse concrète à la digitalisation et à la recherche de praticité des transferts de fonds transfrontaliers à l’échelle mondiale. Elle permettra à un plus grand nombre d'utilisateurs étrangers de bénéficier de services de transfert de fonds transfrontaliers à moindre coût, performants et fiables, tout en assurant la croissance des entreprises partenaires, tant au niveau national qu'international, et en soutenant le développement d'un écosystème mondial de services de transfert de fonds entre les pays plus étendu et plus efficace. »

Visa Direct continue de se développer comme un pilier de l'économie mondiale, en aidant ses clients à conquérir de nouveaux marchés, à améliorer leur liquidité et à offrir des expériences de paiement plus rapides et plus prévisibles à l'échelle internationale. La connexion élargie de Visa Direct à UnionPay International devrait être disponible à partir du premier semestre 2026.

« Qu’il s’agisse du paiement d'un créateur, d'un prestataire ou d’une famille envoyant de l’aide à l’étranger, il est fondamental de pouvoir joindre les personnes en toute confiance », a ajouté Vira Platonova. « Déployer Visa Direct sur l’un des marchés les plus vastes et les plus complexes au monde permettra de concrétiser cette confiance à grande échelle, là où la fiabilité et la possibilité de joindre les personnes sont primordiales. »

