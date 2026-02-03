Google加入Mopria聯盟，推動通用列印和掃描標準升級

加州聖拉蒙--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供通用列印和掃描標準的全球非營利會員組織Mopria®聯盟今日宣布，Google正式以執行會員身分加入聯盟，進一步鞏固聯盟制定通用列印和掃描標準的使命。Google的加入建立在雙方長期合作的基礎之上，十餘年來Google一直將Mopria列印技術內建到Android裝置中，並為Chromebook裝置提供Mopria掃描技術支援。

Mopria聯盟總裁Michael St. Laurent表示：「從四位創始成員的一個構想，成長為服務全球數十億消費者和企業客戶的全球聯盟，Mopria徹底重塑了全世界的列印和掃描方式。Google決定加入Mopria聯盟，為聯盟發展開啟了令人振奮的新篇章，也進一步鞏固了我們為所有人提供便捷、通用的列印和掃描體驗的使命，無論他們使用何種裝置。我們將攜手共進，持續升級相關標準，簡化使用者操作體驗，提升跨平台相容性，滿足消費者和企業的雙重需求。」

此前Mopria與Google的合作，已透過預設列印服務將列印功能融入Android作業系統核心，讓數十億裝置默認具備列印能力。成為聯盟執行會員後，Google將更積極地參與下一代通用標準的制定工作，為Mopria鞏固發展根基，協助其在萬物互連、技術高速迭代的大環境下，為數十億裝置打造直覺式、易用、安全的列印和掃描體驗。

Google資深工程總監Gajanan Bhat表示：「我們以執行會員身分加入Mopria聯盟，印證了Google對於為下一代運算技術簡化並升級列印和掃描功能的承諾。我們期待與聯盟攜手合作，推動新標準制定，促進技術創新，不僅讓Android和ChromeOS生態系統內的列印和掃描體驗變得便捷、穩定，更要讓整個列印和掃描產業達成這一目標。」

隨著Google的加入，Mopria聯盟將深化相關研發工作，確保Android、ChromeOS、Fire OS平板電腦、Windows等各類系統間實現順暢的跨平台相容。Mopria標準讓使用者無需安裝專屬驅動程式或應用程式，即可輕鬆跨品牌、跨裝置、跨作業系統完成列印和掃描。目前，Mopria技術在全球的裝機量已超過50億次，擁有逾9500款認證產品型號，每日有1.2億台認證印表機和掃描器處於活躍使用狀態。

Mopria聯盟於2013年由Canon、HP、Samsung和Xerox共同創立，聯盟成員均為全球列印和掃描產業的頭部企業。除創始企業外，如今聯盟成員還包括Adobe、Alps Alpine Co., Ltd.、Brother、DEX Imaging、Epson、Fiery、FUJIFILM Business Innovation Corp.、Google、Katun Corporation、Konica Minolta、Kyocera、Lexmark、LRS Output Management、Microsoft、OKI、Pantum、PaperCut、Primax、Qualcomm、Ricoh、Riso Kagaku Corporation、SOFHA GmbH、Toshiba、Tungsten Automation、Vivo和Y Soft。有意參與制定通用列印和掃描未來標準的企業，可透過mopria.org/join-us瞭解更多關於加入Mopria聯盟的資訊。

關於Mopria®聯盟

Mopria®聯盟是由全球首屈一指的科技企業組成的非營利組織，其使命是制定通用標準，讓使用者透過任意Mopria認證裝置實現簡單、順暢的列印和掃描。聯盟始終致力於推動技術創新和跨平台相容，Mopria列印技術已內建到超過50億台Android™裝置中，同時支援Microsoft® Windows®系統。聯盟成員包括Canon、HP、Samsung、Xerox等公司，Mopria認證解決方案可實現與全球超過9500種列印機型號和逾1.2億台裝置的行動連接。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mopria.org。列印、掃描，隨心隨行。

