Google加入Mopria联盟，推动通用打印和扫描标准升级

加州圣拉蒙--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供通用打印和扫描标准的全球非营利会员组织Mopria®联盟今日宣布，Google正式以执行会员身份加入联盟，进一步夯实联盟制定通用打印和扫描标准的使命。Google的加入建立在双方长期合作的基础之上，十余年来Google一直将Mopria打印技术嵌入Android设备，并为Chromebook设备提供Mopria扫描技术支持。

Mopria联盟总裁Michael St. Laurent表示：“从四位创始成员的一个构想，成长为服务全球数十亿消费者和企业客户的全球联盟，Mopria彻底重塑了全世界的打印和扫描方式。Google决定加入Mopria联盟，为联盟发展开启了令人振奋的新篇章，也进一步巩固了我们为所有人提供便捷、通用的打印和扫描体验的使命，无论他们使用何种设备。我们将携手共进，持续升级相关标准，简化用户操作体验，提升跨平台兼容性，满足消费者和企业的双重需求。”

此前Mopria与Google的合作，已通过默认打印服务将打印功能融入Android操作系统核心，让数十亿设备默认具备打印能力。成为联盟执行会员后，Google将更积极地参与下一代通用标准的制定工作，为Mopria筑牢发展根基，助力其在万物互联、技术高速迭代的大环境下，为数十亿设备打造直观、易用、安全的打印和扫描体验。

Google高级工程总监Gajanan Bhat表示：“我们以执行会员身份加入Mopria联盟，印证了Google对于为下一代计算技术简化并升级打印和扫描功能的承诺。我们期待与联盟携手，推动新标准落地，促进技术创新，不仅让Android和ChromeOS生态系统内的打印和扫描体验变得便捷、稳定，更要让整个打印和扫描行业实现这一目标。”

随着Google的加入，Mopria联盟将深化相关研发工作，确保Android、ChromeOS、Fire OS平板电脑、Windows等各类系统间实现无缝的跨平台兼容。Mopria标准让用户无需安装专属驱动程序或应用，即可轻松跨品牌、跨设备、跨操作系统完成打印和扫描。目前，Mopria技术在全球的装机量已超过50亿次，拥有逾9500款认证产品型号，每日有1.2亿台认证打印机和扫描仪处于活跃使用状态。

Mopria联盟于2013年由Canon、HP、Samsung和Xerox联合创立，联盟成员均为全球打印和扫描行业的头部企业。除创始企业外，如今联盟成员还包括Adobe、Alps Alpine Co., Ltd.、Brother、DEX Imaging、Epson、Fiery、FUJIFILM Business Innovation Corp.、Google、Katun Corporation、Konica Minolta、Kyocera、Lexmark、LRS Output Management、Microsoft、OKI、Pantum、PaperCut、Primax、Qualcomm、Ricoh、Riso Kagaku Corporation、SOFHA GmbH、Toshiba、Tungsten Automation、Vivo和Y Soft。有意参与制定通用打印和扫描未来标准的企业，可通过mopria.org/join-us了解更多关于加入Mopria联盟的信息。

Mopria®联盟是由全球领先的科技企业组成的非营利组织，核心使命是制定通用标准，让用户通过任意Mopria认证设备实现简单、无缝的打印和扫描。联盟始终致力于推动技术创新和跨平台兼容，Mopria打印技术已嵌入超过50亿台Android™设备，同时支持Microsoft® Windows®系统。联盟成员包括Canon、HP、Samsung、Xerox等公司，Mopria认证解决方案可实现与全球超过9500种打印机型号和逾1.2亿台设备的移动连接。如需了解更多信息，请访问www.mopria.org。打印、扫描，随心随行。

