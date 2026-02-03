Andersen Consulting新增合作公司Saratoga Software

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过新增合作公司Saratoga Software进一步强化数字化转型服务能力，后者是一家软件交付与专业技术解决方案提供商。

Saratoga Software成立于1998年，为企业——尤其是金融服务和金融科技领域的企业——提供全方位的服务，包括定制软件设计与开发、业务分析、平台集成与支持、质量保证、项目管理，以及数据工程和商业智能。公司在南非和英国设有办事处，同时专长于AI和机器学习解决方案，以及云迁移、客户沟通管理以及战略技术咨询服务。

Saratoga Software执行董事长Anthony Robinson表示：“我们的团队拥有深厚的工程专业知识、丰富的行业资历，以及经实践检验的复杂问题解决能力——这些特质让我们成为客户信赖的顾问。与Andersen Consulting这样的机构合作是顺理成章的下一步，使我们能够与志同道合的专业人士携手，在企业利用新兴技术、重塑运营模式、布局长期成功的过程中，发挥更大的影响力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Saratoga Software拥有数十年的技术交付实践经验和卓越的咨询服务能力。他们在AI、云迁移和技术咨询领域的广泛专长与我们的全方位咨询服务形成互补，使我们能够帮助客户满怀信心地引领转型。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。