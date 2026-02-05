Energy Vault宣布與在澳洲的開發合作夥伴簽署一份100 MW / 870 MWh的長期能源服務協議

加州西湖村和澳洲伊博爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 永續電網級儲能解決方案領軍企業Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”)與致力於彌合化石能源和再生能源差距的澳洲開發商Bridge Energy Pty Ltd (“Bridge Energy”)今日共同宣布，伊博爾電池儲能系統(BESS)專案已獲得AusEnergy Services的長期能源服務協議(LTESA)。

該專案位於澳洲新南威爾士州(NSW)新英格蘭地區的伊博爾，裝機規模為100 MW / 870 MWh，可提供8小時可調度儲能容量。隨著老舊煤電機組逐步退役，該設施將透過提供核心電網穩壓能力，在推進新南威爾士州再生能源目標方面扮演關鍵角色。系統將在再生能源發電過剩時段充電，用電高峰時段放電，直接協助該州向脫碳電網轉型。

在獲得必要的合約與監管核准後，Energy Vault計畫行使收購專案的選擇權。根據雙方獨家合作協議，Bridge Energy將與Energy Vault攜手推進專案開發直至完工。後續伊博爾BESS專案將由Energy Vault憑藉Asset Vault平台承建、持有並營運。該平台整合了公司憑藉深厚電池技術打造的專案持有模式與專業營運能力，既能為當地社群和更廣範圍的電網提供高效、可靠的電力保障，也能在專案全技術生命週期內創造長期、持續性的收入流。專案將採用Energy Vault專為高頻率充放電和長時儲能應用設計的B-VAULT™系統架構，並由自研的Vault-OS™能源管理系統調控，以實現資產價值最大化。

Energy Vault董事長兼執行長Robert Piconi表示：「我們正持續推進澳洲市場的成長策略，敲定優質的長期儲能基礎設施專案，而合作夥伴Bridge Energy是這一策略的核心組成部分。協助Bridge Energy拿下該協議，代表我們在推進能源資產管理策略、長期持有並營運能源資產方面實現的又一重要的成長里程碑。繼我們成功開發並收購提供長時儲能解決方案的1 GWh斯托尼溪BESS專案之後，我們將進一步深化對新南威爾士州及當地所服務社群和利害關係人的承諾，對此我們深感驕傲。」

目前該專案處於開發階段，當地社群顧問工作已同步展開。專案建設可望創造最多60個直接就業職位，設施計畫於2028年運行。專案高度重視社群共建，將持續為阿米代爾地區議會設立的新英格蘭未來基金(New England Future Fund)注資，該專項未來基金將用於統籌管理整個區域的社群福利相關投入。

Bridge Energy執行長Daniel Hamel表示：「伊博爾BESS專案是優質標竿專案，既能提供可靠電力供應，也能為當地社群帶來長期經濟收益。Ebor BESS專案全生命週期內均會持續投入社群福利建設，我們正積極與當地利害關係人、產業協會和服務供應商對接，以確保顯著拉動地方經濟活力。我們期待與Energy Vault的資深團隊密切合作，推動專案快速完成開發、順利進入建設階段並最終運行。」

本次公告代表Energy Vault憑藉Asset Vault平台推進的「持有並營運」資產管理策略持續落地，澳洲能源市場成為核心布局區域。Asset Vault架構建構了涵蓋儲能專案開發與營運所有階段的全整合式價值鏈，融合公司的專案管理專業能力與資產持有模式，實現穩定、持續的收入成長。

如今Asset Vault平台的國際布局持續擴大，北美地區已落地索薩能源中心(150 MW/300 MWh)、克羅斯特雷爾斯BESS專案(57 MW/114 MWh)、卡利斯托加韌性能源中心(8.5 MW/293 MWh)等專案；澳洲的業務組合也在不斷擴大，除斯托尼溪設施(125 MW/1.0 GWh)外，此次又獲得收購100 MW / 870 MWh伊博爾BESS專案的獨家選擇權。這一系列布局充分印證了Asset Vault平台的快速執行和實施能力，該平台已成為全球儲能專案規模化部署的核心基礎。

關於Energy Vault

Energy Vault®開發、部署和營運公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。公司的全面產品組合包括自主研發的電池儲能、重力儲能和綠氫儲能技術，支援多種客戶使用案例，提供安全可靠的能源系統調度和最佳化服務。每種儲能解決方案都由該公司與技術無關的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合在業界獨具特色，可提供客製化的短期、長期和多日/超長期儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立發電業者和大型工業能源使用者在保持電力可靠性的同時大幅降低均化能源成本。自2024年以來，Energy Vault實施了「持有並營運」(Own & Operate)資產管理策略，旨在創造可預測、經常性且高利潤率的收費收入流，協助公司在快速發展的儲能資產基礎設施市場中持續成長。如欲瞭解更多資訊，請參見www.energyvault.com。

關於Bridge Energy

Bridge Energy是一家澳洲公司，致力於開發能夠彌合化石燃料和再生能源差距的專案。Bridge Energy聚焦靈活發電與儲能領域，所開發的專案既能提升電網可靠性，也能協助降低消費者的電力批發成本。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://bridgeenergy.com.au/projects/ebor-bess/

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述反映了公司目前對一系列事項的看法，包括公司的營運情況和財務表現（含未來收入和獲利能力預測）、根據OIC優先股承諾向Asset Vault撥付未來資金的可用性、Asset Vault資本部署時間表、Asset Vault的架構，以及Energy Vault可實現的每千瓦小時成本。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們依據目前的預期、計畫和假設做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在業界的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出。這些前瞻性陳述依據我們對未來業績的信念、假設和預期，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是依據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括未能簽署最終協議或滿足後續資金撥付條件、我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計畫；我們的合約簽署、訂單、積壓訂單、授權獲准時間以及已開發的專案儲備情況的不確定性，這些都與未來的收入相關；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；我們的產品存在缺失或被指稱存在缺失或者發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；關於我們將根據《JOBS法案》成為新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們於2025年4月1日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得。這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。